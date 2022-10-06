У Білорусі заявили, що створили з росіянами спільне військове угруповання.
Про це заявив білоруський міністр оборони Віктор Хренін, цитують російські ЗМІ.
Нібито це угруповання готове до розгортання для "збройного захисту" Союзної держави.
"Ухвалено необхідні рішення і для забезпечення колективної безпеки. Регіональне угруповання військ і сил Білорусі та Росії готове до розгортання і виконання завдань щодо збройного захисту "Союзної держави", - сказав він.
Роль Білорусі у війні Росії проти України
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко, лояльний до агресивної політики свого єдиного союзника Володимира Путіна, з перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну надав Кремлю у користування військові бази республіки. Саме з території Білорусі російські танки проривали кордон з Україною.
З території Білорусі ведеться ракетний обстріл українських міст.
І хоч сам Лукашенко намагається заперечити факт військової співпраці з путінським режимом, на Білорусь, як і на Росію, накладені нові європейські санкції.
Разом з тим наразі регулярна білоруська армія не бере прямої участі у вторгненні в Україну. Хоча деякі експерти вважають це питанням часу. Москва продовжує вербувати на війну окремих білоруських "добровольців", організувавши їм навчання на території РФ.
Сьогодні російські війська вперше з кінця серпня вдарили по українських містах з повітряного простору Білорусі з Ту-22 м3 стратегічної авіації.
В цілому, на думку проекту "Беларускі Гаюн", загроза ракетного обстрілу України з боку Білорусі зберігатиметься до кінця року.