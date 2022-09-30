Українцям потрібно витримати цей психологічний удар, після чого Путін точно програє.

Наступні місяць-півтора українці мають бути готовими до психологічних воєн та постійних загроз ядерним ударом з боку РФ.

Про це радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко заявив в ефірі інформаційного телемарафону.

Він зазначив, що президент Росії Володимир Путін почав поспішати із приєднанням до РФ окупованих українських територій, по-перше, побоюючись Китаю та Індії, які натякнули, що війну потрібно закінчувати, а по-друге, тому, що внутрішня партія штовхає його до ескалації.

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"В Москві "партія війни" повністю перемогла… та прискорює процеси анексії", - сказав він.

Також радник голови МВС вважає, що градус енергетичного шантажу з боку Росії підвищиться.

"Я думаю, що зараз підніметься градус енергетичного шантажу Європи після підриву 3 із 4 ниток газопроводу "Північний потік". Світу також розповідатимуть про загрозу ядерної зброї, яку Путін буде застосовувати, якщо Україна нападатиме на нібито російські території", - сказав він.

Крім того, Денисенко вважає, що для українців найближчий час буде складним через активний психологічний тиск та погрози ядерною зброєю.

"Ми входимо в місяць-півтора дуже великої турбулентності і дуже великих психологічних воєн, коли фактично кожен день, а то і кілька разів на день, нам будуть говорити: ракета така-то виїхала туди-то, а ядерний удар готується на 15:00, а потім переноситься на 21:00", - пояснив він.

Денисенко зазначив, що українцям потрібно витримати цей психологічний удар.

"Після цього я впевнений, що нічого Путіну не вдасться", - додав Денисенко.

"Референдуми" та ядерні погрози: як РФ намагається залякати українців

Російські загарбники 23-27 вересня провели на окупованих частинах Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей псевдореферендуми з метою приєднання до Російської Федерації.

Країни Заходу заявили, що не визнають результати цих "голосувань" та запровадять санкції.

29 вересня російський президент Володимир Путін підписав "укази" про нібито "визнання незалежності" окупованих російськими військами територій Херсонської і Запорізької областей. У своїх указах Путін хибно послався "на волевиявлення народу" Херсонської і Запорізької областей, а також на "принципи і норми міжнародного права".

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров на прес-конференції в ООН заявив, що всі російські закони і доктрини, включно з ядерною, поширюватимуться і на приєднані через фейкові "референдуми" території України в разі їх закріплення в конституції Росії.

В українській розвідці оцінюють загрозу застосування Росією тактичної ядерної зброї проти України як "дуже високу".

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