Масштаб кожної локальної російської атаки залишається занадто малим для досягнення значного прориву.

Російська армія не сконцентрувала на жодному з напрямків в Україні достатню для прориву кількість сил, вважає британська розвідка.

"В цілому, поточна оперативна картина свідчить про те, що російські війська отримують накази про наступ на більшості напрямків, але вони не сконцентрували достатню бойову міць наступальних дій на жодному з напрямків, щоб домогтися вирішального ефекту", – йдеться у зведенні за 14 лютого.

Водночас британські військові зауважують, що за останні три дні "вагнерівці" "майже напевно" домоглися невеликих успіхів на північній околиці Бахмута в Донецькій області, в тому числі в селі Червона Гора.

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"Однак у цьому районі триває організована українська оборона. Тактичний наступ росіян на південь від міста, ймовірно, мало просунувся. На півночі, в районі Кремінна-Сватове Луганської області, російські війська ведуть безперервні наступальні дії, хоча масштаб кожної локальної атаки залишається занадто малим для досягнення значного прориву", – зазначено в звіті.

Розвідники припускають, що своїми діями росіяни, ймовірно, прагнуть звернути назад деякі успіхи українських військ, досягнуті у вересні-листопаді 2022 року.

"Існує реальна ймовірність того, що їхня найближча мета – просунутися на захід до річки Жеребець", – вважають вони.

Ситуація в Донецькій і Луганській областях

Протягом останньої доби, як повідомляв Генштаб, росіяни продовжили зосереджувати головні зусилля на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Новопавлівському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Військові експерти наголошують, що противник намагатиметься добитися в Донецькій області хоч якихось результатів, аби лідер росіян Володимир Путін зміг розповісти про якісь "досягнення" загарбників.

Одночасно окупанти готуються до наступу в Луганській області, оскільки хочуть виконати наказ російського диктатора Володимира Путіна і вийти на адміністративний кордон області

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