За його словами, ЗСУ мають значну бойову міць і це ще не кінець.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що український контрнаступ хоч і має успіхи, але просувається "криваво, довго та повільно".

В інтерв'ю каналу Al-Mamlaka (Йорданія) він зазначив, що українські війська зіткнулись зі значними російськими силами, які мали багато місяців на підготовку мінних полів, танкових ровів і танкових загороджень "зуби дракона" в рамках дуже складного комплексу оборонних приготувань.

"Знову ж таки, це криваво, довго і повільно. І ми пророкували це кілька місяців тому", - додав Міллі.

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За його словами, "в українців залишилася значна бойова міць, це ще не кінець" і "ще зарано говорити про те, чи вдалося це, чи ні".

"Очевидно, що на сьогоднішній день він мав частковий успіх. Швидкість, з якою відбувається наступ, виявилася повільнішою, ніж передбачали планувальники", - сказав Міллі.

Водночас генерал наголосив, що бійці ЗСУ інтенсивно навчалися у різних частинах Європи навичкам "командування та управління наступальними формуваннями, загальновійськового маневру та подолання складних перешкод, які зміцнять їхні можливості". Однак при цьому він знову застеріг від очікувань повної воєнної перемоги України в найближчому майбутньому. Міллі пояснив, що політичне рішення дозволить покласти край бойовим діям.

"Це наступ, який триває, я думаю, близько восьми тижнів або близько того. Він дуже кривавий, повільний, з великою кількістю жертв і дуже складний. Тому вибити військовим шляхом 200 або 300 тисяч російських солдатів буде дуже складно і відповідально. Інший спосіб вийти із цієї ситуації - через переговори, і, можливо, це теж станеться", - підсумував американський генерал.

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Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний сказав американським чиновникам, що його армія знаходиться на порозі прориву.

Сили оборони України просуваються на фронті в умовах відчайдушного опору російських окупантів. Мета загарбників полягає у тому, аби будь-якою ціною зупинити український наступ.

У Генштабі повідомили, що українські військові мали успіх на двох напрямках на південному фронті.

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