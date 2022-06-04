У Міноборони країни зазначили, що пріоритет надається замовленням з України.

Дата поставки останніх восьми замовлених гаубиць Zuzana 2 Збройним силам Словаччини поки невідома, оскільки пріоритет надаватиметься будь-яким подальшим замовленням з України.

Про це повідомила речниця Міністерства оборони Словаччини Мартіна Коваль-Какащикова, передає Aktuality.

"Неможливо визначити час, коли 8 гаубиць Zuzana 2 будуть доставлені до Збройних сил Словацької Республіки, тому що якщо будуть подальші замовлення для України, ми надамо їм пріоритет", - сказала вона.

Закупівля 25 гаубиць Zuzana 2 була затверджена урядом у 2018 році під час перебування на посаді міністра оборони Петра Гайдоша. Через пандемію коронавірусу дату доставки кілька разів переносили. Планувалося, що останні вісім гаубиць повинні були бути доставлені Збройним силам країни до середини грудня цього року.

Державне акціонерне товариство Konstrukta Defense, що належить Міноборони Словаччини, цього тижня уклало договір на комерційний продаж Україні восьми гаубиць Zuzana 2. Міністр оборони Ярослав Надь зазначив, що завдяки цьому контракту Konstrukta отримає замовлення, яке дасть можливості для подальшого зростання компанії. Він вважає це великим успіхом для словацької оборонної промисловості.

Як повідомляв УНІАН, 31 травня під час візиту до Києва президент Словаччини Зузана Чапутова повідомила про постачання Україні найближчим часом гаубиць Zuzana. Виступаючи на засіданні Верховної Ради, вона зазначила, що окупантів із України "не виженуть наші пакунки з ліками та продуктами", потрібна військова техніка та спорядження.

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