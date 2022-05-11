Анджей Дуда та Зузана Чапутова анонсували серію візитів до країн Західної Європи.

Президенти Польщі та Словаччини планують низку зустрічей із лідерами країн Західної Європи для лобіювання членства України у ЄС.

Про це повідомляють на офіційному сайті президента Польщі.

Президенти Польщі Анджей Дуда та Словаччини Зузана Чапутова анонсували серію візитів до країн Західної Європи, щоб переконати їхніх лідерів якнайшвидше надати Україні статус кандидата на членство в ЄС.

"Я прийняв пропозицію президентки Зузани Чапутової провести своєрідну лобістську місію щодо України серед наших колег у країнах ЄС, особливо там, де є сумніви, чи має Україна швидко отримати цей статус. Ми не сумніваємося, що вона має отримати цей статус якомога швидше", – наголосив Дуда.

За його словами, вони також намагатимуться переконати про необхідність рішення на майбутньому саміті НАТО в Мадриді про посилення присутності Альянсу на східному фланзі.

9 травня Зеленський повідомив, що Україна заповнила другу частину опитувальника для вступу до Євросоюзу.

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що ФРН підтримує членство України в ЄС в перспективі.

Вас також можуть зацікавити новини: