За словами волонтерів, це була одна із найскладніших рятувальних місій.

Додому на Херсонщину сьогодні, 10 квітня, повернули 24 дитини із Херсонщини, котрих незаконно утримували російські окупанти.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація. Дітей вдалося повернути завдяки волонтерам Благодійного фонду "Save Ukraine". Допомогу у перевезенні дітей надала "Укрзалізниця".

Зазначається, що за інформацією волонтерів, це одна із найскладніших рятувальних місій. "Росіяни влаштували дітям 13-годинний допит, а пізніше змусили брати участь в пропагандистському репортажі. Попри всі випробування та пережите головне, що тепер діти у безпеці, зі своїми рідними", - зазначається у повідомленні.

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У Херсоні діток зустрів начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Він поспілкувався з малечею та вручив їм подарунки.

Депортація дітей росіянами - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, 8 квітня виконавчий директор БО "Save Ukraine", уповноважений президента України з прав дитини (2014-2021 рр.) Микола Кулеба повідомив, що організація здійснила 5-ту рятувальну місію, в ході якої вдалось повернути 31 дитину.

Він зазначив, що є дані про 1,5 млн українських дітей, які після 2014 року опинилися на території Росії або на захоплених територіях. За словами Кулеби, це майже 20% дитячого населення - тут йдеться про Крим, Донбас, окуповані території інших регіонів.

Факт депортації дітей є складовою злочину геноциду і вивезення частини населення з метою асиміляції, в цьому випадку української нації, достатньо, щоб кваліфікувати це як геноцид.

Уповноважена президента України з прав дитини Дар'я Герасимчук заявила, що Російська Федерація викрадає українських дітей, щоб поповнити свою націю і зробити з них росіян.

Наразі Україні відомо про 19 тис. 514 українських дітей, яких незаконно депортованих до Росії. Серед них понад 4 тисяч дітей-сиріт.

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