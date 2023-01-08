Очікується, що Україні знадобиться від 5 до 7 років, аби розмінувати всю територію.

На сьогодні близько 250 тис. квадратних кілометрів України забруднене вибухонебезпечними пристроями – це майже половина території нашої країни чи площа всієї Британії.

Такими невтішними цифрами поділився Денис Шмигаль в інтерв’ю південнокорейському виданню Yohnap. За словами прем’єра, це неабияк ускладнює пересування людей та сільськогосподарську діяльність.

Наразі в Україні зосереджено айбільше мінне поле у світі. Це тільки ускладнює пересування людей, але й спричиняє серйозні перебої у сільському господарстві, яке є однією з наших основних галузей – пояснив прем'єр.

Водночас, навіть без урахування мін, найбільше від війни страждають саме цивільні території. Прем'єр зазначив, що Росія націлена на інфраструктуру в густонаселених районах – 70% пошкоджень припадають саме на житлові квартали. Іншими цілями агресора були промислові комплекси, зокрема хімічні сполуки та металургійні заводи.

Україні необхідно 5-7 років, аби розмінувати територію

Про це говорила ще у травні заступниця міністра внутрішніх справ України. Загалом від початку широкомасштабного вторгнення піротехніки знешкодили понад 270 тисяч одиниць вибухонебезпечних предметів.

Наразі основні зусилля з розмінування зосереджені на деокупованій території Харківської області.

В Україні створили інтерактивну мапу замінованих районів

Нагадаємо, 7 січня ДСНС запустила інтерактивну карту замінованих територій України. Кожен українець тепер може самостійно перевірити, чи є небезпечні місця поруч з його будинком.

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