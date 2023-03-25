З початку повномасштабного вторгнення від вибухонебезпечних предметів очищено понад 81 тис. гектарів української землі.

Україні потрібно буде понад 10 років на проведення розмінування територій. Про це повідомив прес-офіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій України Олександр Хорунжий під час інформаційного телемарафону.

"У нас є загальна цифра, приблизно ми рахували щодо очищення наших земель. На це може піти понад 10 років, щоб розмінувати всі території. Окрім того, ми ще не знаємо, що на там на окупованих територіях. Я думаю, що там роботи для наших саперів і піротехніків дуже багато, тому що ворог замінував величезні території, будує фортифікаційні споруди. Процес не швидкий, тим не менш, ми працюємо", - сказав він.

За його словами, за минулу добу від вибухонебезпечних предметів було очищено 40 гектарів території України, а з початку повномасштабного вторгнення – понад 81 тисячу гектарів.

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Розмінування територій - що відомо

Як повідомляв УНІАН, через повномасштабне вторгнення Росії вибухонебезпечними предметами потенційно забруднена майже третина території України.

2 лютого прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Європейський Союз запустить в Україні програму гуманітарного розмінування на 25 млн євро.

За даними президента Зеленського, з початку повномасштабного вторгнення вибухотехніки обстежили вже понад 100 тисяч гектарів території України та знешкодили понад 400 тисяч снарядів.

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