Органи системи МВС виконують два типи розмінування - оперативне та гуманітарне.

Зважаючи на те, що 30% території заміновано, в Україні буде створений Центр з організації гуманітарного розмінування.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Богдан Драп’ятий в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Сьогодні близько 30 % території нашої держави забруднено вибухонебезпечними предметами, а це 174 тисячі квадратних кілометрів. Тому органи Міністерства внутрішніх справ України - ДСНС України, Національна поліція, Національна гвардія - долучені до процесу розмінування наших територій", - зазначив заступник міністра.

Він поінформував, що органи системи МВС виконують два типи розмінування: оперативне та гуманітарне. Оперативне здійснює Національна поліція разом із ДСНС після деокупації територій, де необхідно якомога швидше відновити життя відповідного регіону, діяльність об’єктів критичної інфраструктури, транспорту та екосистеми.

Гуманітарне розмінування - планове. До цього процесу долучені ДСНС, Національна поліція, Міноборони, а також приватні неурядові оператори з гуманітарного розмінування.

Українці гинуть та стають каліками через російські міни

Нагадаємо, що через повномасштабне вторгнення росіян до України наше суспільство зіткнулося з проблемою, яка буде віднімати життя українців ще багато десятиліть, навіть після того, як українська нація виграє війну з Росією. Йдеться про замінування значної частини українських територій.

Наразі особливо небезпечними зонами нашої держави є саме ті території, де були або все ще є присутніми війська РФ. Зокрема, навіть після деокупації територій Харківської області фіксуються випадки загибелі українців від мін.

Аналогічна ситуація й у Херсонській області - там нещодавно чоловіку відірвало дві ноги через міну. Трагедія сталася 26 березня - це вже був п'ятий сумний випадок, пов'язаний з небезпечними боєприпасами.

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