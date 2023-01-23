Зараз піротехніки в основному працюють у чотирьох областях, зазначили у ДСНС.

Повномасштабна війна України з Росією має дуже серйозні наслідки - станом на сьогодні, 23 січня, вибухонебезпечними предметами потенційно забруднена майже третина усіх територій нашої землі.

Очищено територію площею понад 78 тисяч гектарів, це величезна територія і роботи ще дуже багато, про це під час інформаційного телемарафону повідомив прес-офіцер Державної служби України з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий.

"Ситуація складна, тому що у нас фактично третина території потенційно забруднена вибухонебезпечними предметами внаслідок вторгнення Російської Федерації. Якщо брати по роботі піротехніків, то з початку вторгнення у нас знешкоджено понад 316 тисяч вибухонебезпечних предметів і понад 2160 авіаційних бомб...", - сказав він.

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За його словами, піротехніки сьогодні в основному працюють у Донецькій, Миколаївській, Харківській та Херсонській областях.

"Якщо до війни у нас було приблизно 600 піротехніків, то зараз ця кількість складає приблизно тисячу... В 2023 році заплановано у нас збільшення штату піротехніків до 1500 осіб", - сказав він.

Також він зазначив, що зараз не може сказати, скільки знадобиться часу для розмінування територій.

"Доводились цифри 5-10 років, але якщо взяти ще ті території, які ми маємо деокупувати, зокрема, Донеччину, Луганщину, Запоріжжя і так далі, то я думаю, що це може бути навіть більше, тому що ми постійно знаходимо зараз снаряди та боєприпаси часів Першої та Другої світових війн", - сказав він.

Розмінування в Україні - це треба

Як повідомляв УНІАН, наприкінці вересня президент України Володимир Зеленський заявив про намір створити прецедент швидкого й масштабного розмінування територій.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль поінформував, що в Україні заміновано близько 30 млн гектарів територій.

За даними експертів, на розмінування території України від ворожих мін та розтяжок, згідно з найоптимістичнішими прогнозами, необхідно 5-7 років, без урахування лісів та великих полів.

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