В Україні з'явилася інтерактивна мапа замінованих територій. Потенційно небезпечні місця тепер можна побачити на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.
На інтерактивній мапі позначені всі місця в Україні, де вже виявлені або імовірно знаходяться вибухонебезпечні предмети. Для кожного такого місця вказано характер небезпеки.
У ДСНС закликають українців користуватися цією мапою при плануванні свого маршруту пересування територіями, де йшли бої.
Мапа доступна як на сайті відомства, так і для завантаження на мобільний телефон в якості застосунку.
Війна в Україні: Мінна небезпека
За словами Президента Зеленського, сьогодні в Україні так зване "мінне забруднення" охоплює близько 170 тисяч квадратних кілометрів. Тобто більше чверті території країни.
У районах, які звільнені в ході контрнаступальних дій українських сил, роботи з розмінування стають однією з першочергових завдань місцевої військової адміністрації.
Особливу небезпеку становлять міни-пастки, які росіяни залишають в будівлях. Іноді мінування настільки щільне, що будівлі доводиться підривати замість розмінування.