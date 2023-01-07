Кожен українець тепер може самостійно перевірити, чи є небезпечні місця поруч з його будинком.

В Україні з'явилася інтерактивна мапа замінованих територій. Потенційно небезпечні місця тепер можна побачити на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.

На інтерактивній мапі позначені всі місця в Україні, де вже виявлені або імовірно знаходяться вибухонебезпечні предмети. Для кожного такого місця вказано характер небезпеки.

У ДСНС закликають українців користуватися цією мапою при плануванні свого маршруту пересування територіями, де йшли бої.

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Мапа доступна як на сайті відомства, так і для завантаження на мобільний телефон в якості застосунку.

Війна в Україні: Мінна небезпека

За словами Президента Зеленського, сьогодні в Україні так зване "мінне забруднення" охоплює близько 170 тисяч квадратних кілометрів. Тобто більше чверті території країни.

У районах, які звільнені в ході контрнаступальних дій українських сил, роботи з розмінування стають однією з першочергових завдань місцевої військової адміністрації.

Особливу небезпеку становлять міни-пастки, які росіяни залишають в будівлях. Іноді мінування настільки щільне, що будівлі доводиться підривати замість розмінування.

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