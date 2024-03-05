Глава держави подякував усім нашим воїнам, які відновлюють безпеку та контроль і в українському небі, і в нашому Чорному морі.

Можливості українських захисників довели, що для російських окупантів немає і не буде безпечних гаваней у Чорному морі.

"Я хочу сьогодні подякувати усім нашим воїнам, усім підрозділам, які відновлюють безпеку та контроль і в українському небі, і в нашому Чорному морі", - заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Він наголосив, що Україна довела, на що ми здатні, на що здатна наша сила.

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"Про це говорить і кількість збитих російських військових літаків, і можливості наших хлопців щодо російського флоту. Немає вже для російських терористів безпечних гаваней у Чорному морі й не буде. І не буде для них безпечного простору в небі – за умови достатньої нашої української міцності. Це стосується як постачання від партнерів, так і нашого внутрішнього виробництва", - сказав Зеленський.

Крім того, він поінформував, що сьогодні заслухав звіт Мінстратегпрому щодо нашого оборонного виробництва, а також відповідної комунікації з партнерами.

"Досягнуті нещодавно домовленості реалізуємо якнайшвидше – щодо постачання і щодо спільних проектів. Я вдячний усім у світі, хто допомагає принципово, вчасно та без збоїв", - заявив президент.

Знищення корабля "Сергій Котов" - головні новини

В ніч на 5 березня було уражено російський патрульний корабель "Сергій Котов", ціна якого перевищує 60 мільйонів доларів. Він був уражений українськими морськими дронами. Це була спільна спецоперація Генерального управління розвідки України та Військово-морські сили ЗСУ.

За попередніми даними, внаслідок атаки на патрульний корабель "Сергій Котов", що призвела до знищення судна, втрати серед екіпажу російських окупантів склали 7 - безповоротних, 6 – санітарних. У розвідці зазначили, що 52-х членів екіпажу, які перебували на кораблі, ворогу, ймовірно, вдалось евакуювати.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов розповів, що на борту знищеного патрульного корабля був гелікоптер готовий до бойового чергування.

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