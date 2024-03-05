Один з російських військових блогерів пропонує "пиляти" свої морські дрони.

На тлі новин про успішне ураження патрульного катера "Сергій Котов" російські пропагандисти, "воєнкори" та військові блогери занили, що Росія втрачає чорноморський флот.

Як зазначив російський пілот у відставці, блогер Fighterbomber, морські дрони України "показали свою найвищу ефективність, і прийняти, що на сьогоднішній день великі кораблі ефективно протистоять БЕКам (безекіпажним кораблям - УНІАН) не можуть".

"Швидкість, ніч, малопомітність і кількість БЕКів, що беруть участь в атаці, вирішують питання і з тепловізорами, і з додатковими вогневими засобами на бортах і взагалі з усім. Я не знаю які висновки можна зробити, крім того, що зараз необхідно цей факт прийняти, вивести всі великі кораблі за радіус ефективної дії БЕКів, місця стоянок закрити інженерними засобами, що виключають ураження БЕКами судів біля причалів, перекласти завдання Чорноморського флоту на маломірні та швидкохідні катери та човни, типу "Раптор", підводні човни та авіацію", - заявив пілот у відставці.

Відео дня

Ба більше, росіянин закликав "прискорено пиляти свої БЕКи", тестуючи десь у Владивостоці різні варіанти захисного озброєння, засобів виявлення, наведення та РЕБ на наявних кораблях ВМФ, нескінченно моделюючи на практиці атаки БЕКів.

"Я повторюю, повторюю. Моделювати сьогодні потрібно не атаки підводних човнів умовного супротивника, а атаки високошвидкісних, малорозмірних цілей із теленаведенням. Ну і по-доброму все це треба зробити, як завжди, вчора", - зазначив блогер.

"Сергій Котов" пішов на дно

Нагадаємо, раніше УНІАН писав, що в Криму чули серію вибухів. Пізніше стало відомо, що причина - атака морських дронів, і що метою став патрульний катер "Сергій Котов".

У мережу просочилося відео моменту удару по кораблю, "Сергей Котов" пішов на дно.

Згодом у Головному управлінні розвідки Міноборони України офіційно підтвердили, що знищили російський корабель "Сергій Котов".

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