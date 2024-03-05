Втрати серед екіпажу російських окупантів склали 7 - безповоротних, 6 – санітарних.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України розповіли, скільки моряків втратила Росія внаслідок знищення патрульного корабля "Сергій Котов".

"За попередніми даними, внаслідок атаки на патрульний корабель "Сергій Котов", що призвела до знищення судна, втрати серед екіпажу російських окупантів склали 7 - безповоротних, 6 – санітарних", - йдеться у повідомленні.

У розвідці зазначають, що 52-х членів екіпажу, які перебували на кораблі, ворогу, ймовірно, вдалось евакуювати.

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"Схоже, що врятованих і ошелешених моряків "Сергія Котова" через втрату судна "матроситимуть" російські спецслужби", - додають у ГУР.

ЗСУ потопили корабель "Сергій Котов" - деталі

У ніч з 4 на 5 березня 2024 року спецпідрозділ Головного управління розвідки України Group 13 у співпраці з ВМС України провів операцію про знищенню у Чорному морі російського патрульного корабля "Сергей Котов", який тільки 2022 року спустили на воду.

Росія використовувала його для атак по території нашої країни, зокрема, свого часу і по острову Зміїний.

Як повідомили у ВМС України, на борту знищеного корабля мав бути ще й бойовий гелікоптер.

Начальниця Об’єднаного координаційного (ОК) прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла, що "Сергій Котов" не підлягатиме ремонту, хоча він був достатньо новим і Росія на нього розраховувала, бо він оснащений досить сучасними системами зенітно-ракетного захисту.

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