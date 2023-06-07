Росіяни намагаються вбити всіх, хто хоче виїхати з затопленого регіону.

Після вчорашнього теракту російських окупантів на Каховській ГЕС близько 40 тисяч осіб потребують евакуації з затоплених населених пунктів. Евакуація з підконтрольної території триває, а у мешканців захоплених територій майже немає шансів на порятунок.

Як розповіла в ефірі телемарафону жителька Антонівки на Херсонщині Тетяна Ахтеменко, місцеві мешканці намагаються надавати допомогу тим, хто опинився в пастці на окупованій території. Кількох людей, чиї будинки затопило до рівня даху, врятували на човнах. Однак робити це вкрай складно – росіяни намагаються вбити тих, хто хоче виїхати.

"Дивіться, у нас там (на лівобережжі – УНІАН) залишилися рідні наші. Вони постійно на зв’язку, кажуть, що ситуація дуже погана – вода підходить дедалі вище, але забороняють евакуюватися, стріляють по ногах. Декілька було спроб, що кидали гранати на людей, якщо бачили, що люди планують виїхати за межі вулиці. Забороняють виїжджати. І розстрілюють, гранати скидають. Ситуація дуже погана, і кожні кілька годин з ними (родичами – УНІАН) на зв’язку, бо дуже переживаємо. Зранку розмовляли з людьми, вони сказали, що просиділи три людини з сусідами на даху, чекають на допомогу, але допомоги поки немає", – розповіла жінка.

В самій Антонівці ситуація також критична – населений пункт відрізаний від інших населених пунктів.

"У нас гучно, вибухи за моєю спиною. Стою за згорілим будинком, який люди тілько нещодавно купили, але не встигли заїхати. … Ситуація дуже критична. Міст – залишається буквально два метри і підпори будуть повністю затоплені. Зараз вода підійшла вже на проїзну частину, тому Антонівка зараз залишається відрізаною від міста. Але сьогодні ми змогли поїхати в об’їзд і завезти найнеобхідніше. Найближчі 42 години, як сказали, вода буде прибувати. Ми бачимо, що швидкість води шалена, затопило, бачимо тільки верхівки дерев на тій стороні, вже не бачимо будинків. Місцеві, хто бажав, всі евакуювалися", – каже жінка і акцентує, що триває і порятунок тварин – досі не зафіксовано жодного випадку, аби люди залишити улюбленців в закритих помешканнях чи прив’язаними.

Евакуація з лівобережжя Херсонщини - що відомо

Вночі 6 червня російські окупанти здійснили теракт на Каховській ГЕС. Внаслідок підриву дамби, за даними ДСНС, вже підтоплено 20 населених пунктів на правому березі Дніпра в Херсонській області та понад 1900 будинків. Більшість – близько 25 тисяч – людей, яким потрібна допомога внаслідок підтоплення, знаходяться на окупованому лівобережжі. Місцева окупаційна "влада" стверджує, що в затоплених районах ніхто не звертався по допомогу. Водночас відео, зняті українськими військовими на окупованій території, показують, що люди заблоковані на горищах своїй будинків і у відчаї благають про порятунок.

Президент Україна Володимир Зеленський заявляв, що ворог повністю провалив евакуацію населення, і Україна намагатиметься залучити міжнародні організації для їх порятунку.

Ворог залишив у небезпеці не тільки населення захоплених і зруйнованих населених пунктів, а й власних військових. Було опублікувано фрагмент аудіоперехоплення, на якому російський військовий кричить, що тримається за дерева, аби не потонути.

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