Так, під час евакуації населення росіяни здійснюють обстріли артилерією.

У Херсоні двоє поліцейських отримали осколкові поранення під час здійснення евакуаційних заходів у місті. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ.

"Поки ми намагаємося рятувати, росіяни продовжують обстрілювати Херсон. Двоє херсонських поліцейських отримали осколкові поранення під час здійснення евакуаційних заходів у місті", - йдеться в повідомленні.

В МВС наголосили, що під час евакуації населення росіяни здійснюють обстріли артилерією.

Відео дня

Підрив Каховської ГЕС - що відомо

Як повідомляв УНІАН, вночі 6 червня російські загарбники підірвали дамбу Каховської гідроелектростанції. Багато населених пунктів, зокрема Херсонщини, під загрозою затоплення. Характер ушкоджень свідчить, що жодного ракетного удару по дамбі не було, а вибух стався зсередини.

У зв'язку з цим президент Володимир Зеленський скликав екстрене засідання Ради національної безпеки і оборони та закликав поширювати лише офіційну та перевірену інформацію.

Через підрив дамби Каховської ГЕС "Укрзалізниця" запустила евакуаційні поїзди.

В "Укргідроенерго" заявили, що Каховська ГЕС не підлягає відновленню в її колишньому вигляді, обладнання машинного залу повністю знищено. Каховське водосховище зникне протягом найближчих 4 днів.

В НАЕК "Енергоатом" зазначили, що підрив окупантами Каховської ГЕС може призвести до негативних наслідків для Запорізької атомної електростанції, проте наразі ситуація контролюється.

Вас також можуть зацікавити новини: