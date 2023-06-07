Тим часом вона все ще прибуває. Очікується, що рівень підніметься ще на метр.

Станом на 09:40 середи, 7 червня, люди на контрольованому росіянами лівому березі Дніпра все ще заблоковані на горищах та верхніх поверхах своїх будинків. Хтось намагається самотужки евакуюватися, хтось перечікує.

Про це повідомляє блогер "Николаевский Ванек". За його даними, люди просто опинилися у пастці. Ситуація критична в Олешках та поблизу міста. Даних про зниклих безвісти або загиблих поки що немає.

"Евакуація чи допомога з боку руснявих так і не надійшла. Рівень води все ще піднімається, очікується ще мінімум на метр підняття води. На правому березі триває евакуація, приїхало багато волонтерів до Херсона, які допомагають впоратися з терактом з боку руснявих", - зазначає блогер.

Доба для жителів Херсонщини була важкою. Багато людей провело ніч та ранок на дахах своїх будинків без їжі та води. Серед них сім'ї з дітьми.

Підрив Каховської ГЕС - головні новини

Вночі 6 червня окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС, спланувавши операцію заздалегідь. Втім, загарбники діяли хаотично: затопили навіть власні позиції і техніку.

За даними "Укргідроенерго", Каховська ГЕС не підлягає відновленню. Понад 80 населених пунктів по обидва боки Дніпра Херсонської області опинилися під загрозою затоплення.

За словами місцевої влади, у найближчі 20 годин рівень води у зоні підтоплень зросте на метр.

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