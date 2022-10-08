Сергій Гайдай розповів про відсутність підготовки новоприбулих окупантів.

Голова Луганської Військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що російській армії "більше нічим затикати свої дірки на Луганщині".

Таку думку він висловив в інтерв'ю УНІАН.

"У нас були зеки, це ПВК "Вагнера". Тренують їх на території або російській, або якщо привозять, то десь в районі самого Луганська. Привозять їх кілька сотень. Вся ця свіжомобілізована орда - це все гарматне м'ясо. Це люди, які взагалі не розуміють, куди вони потрапили. У них немає ніякої ні злагодженості, ні бойової підготовки. Вони не знають, які підрозділи праворуч, ліворуч, що вони роблять", - сказав Гайдай.

Він також розповів про фактичну відсутність підготовки новоприбулих окупантів.

"Неможливо навчити звичайну цивільну людину керувати танком за місяць, або за один-два тижні. Це нереально. Точно так само неможливо навчити добре стріляти з артилерії і мінометів. Це потрібно розуміти математику, читати карту, розуміти, по яких квадратах потрібно стріляти, як налаштувати гармату. Потрібно розуміти, що ти не можеш стояти і стріляти, тому що зараз є контрартилерійські комплекси, які просто "накривають" арту. Тобто дуже-дуже багато нюансів", - додав глава ЛВА.

Звільнення Луганщини від окупантів: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що в Лимані Донецької області українські військові вже підняли державний прапор.

Вдень 2 жовтня глава держави заявив, що Лиман повністю зачищений від російських військ.

Окупанти, які змогли втекти з Лиману Донецької області, зараз будують укріплення у Кремінній Луганської області.

Сергій Гайдай заявив, що Луганська область - це найскладніша область України в плані деокупації: там максимальна концентрація військових противника.