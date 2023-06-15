Водночас, українці демонструють мужність і завзятість, необхідні, щоб планомірно повернути їхню територію.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі наголошує, що ще зарано робити висновки про контрнаступ українців, бо усе перебуває на ранніх стадіях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Міллі повідомив на брифінгу після засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-13"), яке відбувалося у Брюсселі (Бельгія).

"Як нещодавно оголосив президент Зеленський, українці розпочали наступальну операцію для звільнення їхньої країни. Вони на ранніх стадіях. І наразі зарано робити якісь остаточні оцінки. Але я може сказати, що з кожним днем українці демонструють мужність і завзятість, необхідні, щоб планомірно повернути їхню територію", - наголосив Міллі.

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"Ми раніше говорили, що війна є динамічною. Це змагання волі", - додав Міллі.

Генерал США погодився з міністром оборони Ллойдом Остіном, що війна є невизначеною і жорстокою, та завжди приводить до високої ціни.

Водночас, як наголосив Остін, завдяки історичній підтримці держав доброї волі з усього світу, Україна має "гарні позиції" перед труднощами, які ще попереду.

"Як президент Байден сказав, наша підтримка не похитнеться. Наша рішучість не ослабне і наша єдність не розколиться. Не сумнівайтесь, ми будемо на стороні народу України стільки, скільки це буде потрібно", - наголосив Остін.

Контрнаступ ЗСУ - останні новини

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Міллі наголосив, що завдяки зусиллям міжнародних союзників і партнерів підготовлено майже 60 тис українських солдат для поточних операцій зі звільнення окупованих українських територій.

Тим часом українці розвивають контрнаступ. Проблемою залишаються оборонні споруди росіян і нестача боєприпасів у порівнянні з противником. Кілька днів тому стало відомо, що 47-ма бригада ЗСУ під час таких атак біля Малої Токмачки втратила перші Bradley і Leopard. Згодом з'явилося відео того самого запеклого бою.

Втім, очільник Пентагону Ллойд Остін визнав, що Україна має втрати у техніці на полі бою в рамках контрнаступу, але обладнання достатньо, щоб продовжити бойові дії.

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