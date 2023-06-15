Наразі ще 6 тисяч українців проходять військову підготовку, зазначив очільник Об'єднаного комітету начальників штабів Штатів.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі наголосив, що завдяки зусиллям міжнародних союзників і партнерів підготовлено майже 60 тисяч українських солдат для поточних операцій зі звільнення окупованих українських територій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Міллі повідомив на брифінгу після засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-13"), яке відбувалося у Брюсселі (Бельгія). "Завдяки глобальним зусиллям зараз проходять підготовку понад 6 тисяч українців", - наголосив Міллі.

Генерал зазначив, що українці проходять навчання в 40 різних тренувальних місцях на основі 65 курсів із залученням 33 країн на трьох континентах.

За його словами, з початку війни Сполучені Штати підготували понад 11 тисяч українців. Також, завдяки зусиллям США було створено 12 маневрених батальйонів, і ще наразі ведеться підготовка 3 батальйонів.

"У цілому, завдяки міжнародним зусиллям підготовлено майже 60 тисяч українських солдат для цієї поточної операції, і багато з них беруть участь у ближніх бойових діях прямо зараз", - сказав він.

Підготовка військових за кордоном - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, Європейський Союз вже підготував понад 17 000 українських військових і планує, що до кінця 2023 року ця кількість досягне 30 000.

Нагадаємо, у жовтні минулого року Рада Євросоюзу ухвалила рішення щодо створення місії з надання військової допомоги Україні. У межах цієї місії запланована різна підготовка захисників нашої держави. За два роки на навчання захисників України планували витратити понад 100 млн євро.

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