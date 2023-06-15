За його словами, українці мають достатньо техніки для продовження війни.

Очільник Пентагону Ллойд Остін визнав, що Україна має втрати у техніці на полі бою в рамках контрнаступу, але обладнання достатньо, щоб продовжити бойові дії.

Про це Остін заявив на пресконференії за підсумками засідання у форматі "Рамштайн", повідомляє "Європравда".

"Це війна. Ми знаємо, що будуть пошкодження (техніки - УНІАН) на полі бою з двох сторін. Що важливо: українці мають можливість відновлювати пошкоджене обладнання, де це можливо, ремонтувати, і повертати на поле бою", – сказав він.

За його словами, важливою є здатність союзників продовжувати постачання озброєння. При цьому Остін зауважив, що пошкодження техніки на полі бою будуть і надалі, але росіяни значно перебільшують втрати ЗСУ.

"Я думаю, росіяни показали нам одні і ті самі 5 транспортних засобів по тисячу разів з десяти різних кутів. Але, відверто, в українців досі залишається чимало бойової сили", – додав Остін.

Контрнаступ ЗСУ - втрати на полі бою

Кілька днів тому стало відомо, що 47-ма бригада ЗСУ під час таких атак біля Малої Токмачки втратила перші Bradley і Leopard. Згодом з'явилося відео того самого запеклого бою.

Проблемою для ЗСУ залишаються оборонні споруди росіян і нестача боєприпасів у порівнянні з противником. До того ж, окупанти навмисне підірвали Каховську ГЕС, щоб уникнути форсування Дніпра українськими силами. А це, на думку президента Чехії, вплине на весь фронт.

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