До кінця жовтня 2022 року посаду командувача угрупованням російських військ "Центр" обіймав генерал-полковник Олександр Лапін.

Генерал Андрій Мордвічев змінив Олександра Лапіна на посаді командувача окупаційними силами в Україні, повідомляє низка пропагандистських видань.

Повідомляється, що Мордвічев був командувачем восьмої гвардійської загальновійськової армії Південного військового округу. Російський генерал, в тому числі, командував військами загарбників, які штурмували Маріуполь навесні 2022 року.

У березні 2022 року ЗМІ заявляли про ліквідацію Мордвічева в результаті удару ЗСУ по аеродрому в Чорнобаївці. Однак після цього на "Першому каналі" показали відео зустрічі генерала з главою Чечні Рамзаном Кадировим, а пізніше його загибель спростували й самі ЗМІ.

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До кінця жовтня 2022 року посаду командувача угрупованням російських військ "Центр" обіймав генерал-полковник Олександр Лапін.

Хто такий Лапін - що відомо про російського генерала

59-річний генерал Лапін керував рашистами в Сирії, а влітку 2022 року отримував похвалу від Міноборони РФ за захоплення Лисичанська.

Також Лапін очолював російські війська, коли ЗСУ організували їхнє оперативне оточення в Лимані. По ходу хаотичної втечі багато підрозділів ЗС РФ зазнали великих втрат - ЗСУ вогнем контролювали шляхи їхнього відходу.

Головним критиком Лапіна тоді виступив глава Чечні Рамзан Кадиров, який запропонував кинути генерала на гарячу ділянку фронту. Кадирова підтримав і ватажок "вагнерівців" Євгеній Пригожин.

Після провалу на Лиманському напрямку Лапіна відправили у відпустку. Рашистські "блогери" поширювали "інформацію" про його нібито "ліквідацію". На початку січня Лапін очолив головний штаб Сухопутних військ Збройних сил Росії.

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