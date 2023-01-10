Пєсков "не зміг ні підтвердити, ні спростувати інформацію".

Кремль не знайшов пояснення призначенню генерала Олександра Лапіна, який "здав", за твердженням кремлівських "блогерів", Лиман, на пост начальника штабу Сухопутних військ ЗС Росії.

Як пише ТАСС, спікер Путіна Дмитро Пєсков "не зміг ні підтвердити, ні спростувати інформацію".

"Ви знаєте, що є укази президента відкриті, є укази президента під грифом "таємно". Серед тих указів, які публікуються, такого указу досі не було", - відповів Пєсков.

Раніше російські ЗМІ, посилаючись на джерела, повідомляли про високе призначення Лапіна в Збройних силах РФ. Однак офіційно в Кремлі це не коментують.

Хто такий Лапін

59-річний генерал Лапін керував рашистами в Сирії, а влітку 2022 року отримував похвалу від Міноборони РФ за захоплення Лисичанська.

Також Лапін очолював російські війська, коли ЗСУ організували їхнє оперативне оточення в Лимані. По ходу хаотичної втечі багато підрозділів ЗС РФ зазнали великих втрат - ЗСУ вогнем контролювали шляхи їхнього відходу.

Головним критиком Лапіна тоді виступив глава Чечні Рамзан Кадиров, який запропонував кинути генерала на гарячу ділянку фронту. Кадирова підтримав і ватажок "вагнерівців" Євгеній Пригожин.

Після провалу на Лиманському напрямку Лапіна відправили у відпустку. Рашистські "блогери" поширювали "інформацію" про його нібито "ліквідацію".

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