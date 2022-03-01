Героїзму нема меж: як прості українці чинять супротив російським окупантам

Українська нація – унікальна, адже складні для країни часи здатна згуртуватись, об’єднатись та йти до перемоги, попри різні розбіжності між нами у мирному житті. Це засвідчив Майдан, про це свідчить сьогоднішня боротьба з російським загарбником. УНІАН зібрав факти відчайдушного та креативного спротиву українців.

Дезорієнтація росіян на дорогах та партизанська війна

На Чернігівщині, яка дуже потерпає від загарбника, місцеві жителі, навіть наближених до Росії громад, масово протидіють окупантам, вступають до лав територіальної оборони, встановлюють блокпости на в’їздах-виїздах до своїх населених пунктів і більше – готові голіруч зупиняти колони військової техніки противника.

Кілька днів тому "Укравтодор" звернувся до українців з проханням знімати вказівники населених пунктів, щоб дезорієнтувати ворога. У багатьох поліських селах і селищах, дійсно, зрізали вказівники. Та місцеві жителі проявили креативність: виставили на заміну знятих інші, які яскраво демонструють ставлення до росіян. Зокрема, про такі вказівники повідомляють у Семенівці та Городні.

Як розповів міський голова Семенівки Сергій Деденко, місцеві замість назви рідного міста написали: "Русские фашисты, будьте прокляты. Горите в аду!".

Інше фото оприлюднила журналістка Світлана Томаш. На Городнянщині місцеві жителі зробили вказівник: "В последний путь, Россия".

Окрім гідної відсічі ворогу з боку українських військових, на Чернігівщині вже починається партизанська війна. Люди на дорогах роблять завали з дерев, аби хоча б на якийсь час затримати військову техніку або бензовози. Один з них таки потрапив у пастку людей.

"Семенівські дороги. Якщо бензовоз цих скотів попаде на півгодини пізніше в точку призначення, це може врятувати життя нашим солдатам, які зараз гинуть у боротьбі з окупантами. Всі місцеві знають, як об‘їхати завали. Так, це довше, але в умовах війни це вимушений крок", - пояснив Деденко.

Аналогічні дії вчиняють і жителі Корюківщини.

"Ворог має один маршрут – на х*й! Стоїмо! Все буде добре", - заявив Корюківський міський голова Ратан Ахмедов.

У багатьох містах і селищах Чернігівщини чоловіки вступили до територіальної оборони, контролюють і чергують на блокпостах.

У Сосницькій громаді задля недопущення випадків мародерства, безладів та виявлення ДРГ противника на території громади в період комендантської години проводиться патрулювання силами активних жителів. Також місцеві проявляють пильність та повідомляють ЗСУ про пересування ворожої техніки. Чи не найбільшим успіхом цієї співпраці стало знищення українськими військовослужбовцями 26 лютого ешелону з 56 цистерн пального для ворожої техніки.

Резонансним стали спроби зупинити колони ворожої техніки голіруч. Такі історії трапилися в Бахмачі та Корюківці.

За інформацією Корюківської міської ради, ворожа техніка зупинилася на в'їзді в Корюківку і далі рух не продовжила.

"Люди об'єдналися і спільно з правоохоронцями вели перемовини. Ворог погодився відійти", - говориться в повідомленні.

"На Чернігівщині місцеві жителі зупинили колону окупаційних військ. Люди змусили окупантів відійти від міста Корюківка. Ми живемо в крутій країні, на Богом даній землі", - написала одна з мешканок Чернігова у соцмережах.

Під час Другої світової війни на Чернігівщині був сильним партизанський рух проти нацистів. Схоже, зараз ці традиції відроджуються.

Міна в руках та "Бандера-смузі"

У місті Бердянськ Запорізької області місцевий житель не злякався і голими руками переніс міну у лісопосадку. Її знайшли під мостом, який хотіли підірвати.

"Путін, куди ти поліз? Український народ непереможний", - написав під відповідним відео радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Відео https://t.me/Pravda_Gerashchenko/722

Українці допомагають не лише армії, а й тим, хто цього потребує, матеріально.

"Жителі Рівненщини, ви неймовірні! Власники заправних станцій надають безкоштовно пальне, підприємці привозять продукти, ліки, засоби гігієни та інші необхідні речі для тероборони і переселенців. Точки з кавою "підзаряджають" наших військових, медиків і волонтерів", - написав у Facebook голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.

З початком ескалації в Україні з’явилось безліч спеціалістів з виготовлення коктейлів Молотова, або, як їх ще прозвали у Львові - "Бандера-смузі", щоб використовувати у разі ворожого наступу.

Доводиться вдаватися й до морального знищення окупантів. В перші дні війни простори Інтернету облетіло відео, на якому жителька Генічеська Херсонської області підійшла до одного з російських військових, які вторглися в її місто, й попросила його забиратись геть з української землі.

"Ви прийшли на мою землю, ви – окупанти, ви – вороги, ви вже з цього дня прокляті. Візьміть насіння покладіть у кишені, щоб хоч соняшники росли, коли ви тут ляжете!", - звернулася жінка до росіянина.

На що окупант відповів, що їхня розмова ні до чого не приведе.

В окупованому наразі Бердянську Запорізької області місцеві жителі зібралися на багатолюдний мітинг. Вони вимагали, щоб російські військові покинути адміністративні будівлі та місто. Люди скандували "Бердянськ – це Україна!" і співали державний гімн.

Захоплений Бердянськ. Протести проти окупації. pic.twitter.com/FQobVxEsKt — Генеральний штаб ЗСУ (@GeneralStaffUA) February 28, 2022

Пісок від яхтсменів та їжа від школярів

Кількість охочих захистити Одесу від ворога постійно зростає. Згуртувалися українці, росіяни, грузини, татари, євреї, білоруси та інші. Представники різних політсил, організацій, підприємств та безробітні. Люди з різними поглядами та матеріальним достатком. Всі чвари зараз – "за бортом". Лише один співвласник приватного порту "ТІС", що у місті Южне, Єгор Гребенник виділив на оборону регіону 31 млн грн… Територіальна оборона укомплектована під зав'язку. Створений при ній і волонтерський штаб. Кожен робить, що може, наприклад, у складчину для бійців купують воду, медпрепарати, бронежилети, засоби гігієни, антисептики, посуд, їжу та цигарки.

За словами спікера громадського штабу Національного опору Сергія Братчука, до підрозділу увійшли ті, хто з певних причин не потрапив до лав ЗСУ та тероборони.

"Працюємо при взаємодії з ЗСУ, місцевою владою, поліцією, СБУ та Держприкордонслужбою", - пояснив Братчук. Люди готуються до вуличних боїв: практично поставлено на потік виготовлення коктейлів Молотова.

До оборони Одеси підключився й Чорноморський яхт-клуб, на чолі з його директором Альбертом Кабаковим. Понад півсотні людей в акваторії пляжу "Відрада" засипають пісок у мішки та розвозять для укріплень цивільних та військових об'єктів. Яхтсмени самооганізувалися і роблять це власним коштом.

Серед перших на війну в Україні відреагував відомий в Україні благодійний фонд "Корпорація монстрів", а кілька місцевих депутатів (забувши про партійний логотип) знайшли приміщення та кухарів, які готуватимуть їжу для бійців.

Долучилася і благодійна організація "Фонд допомоги морякам та трудовим мігрантам "Ассоль", на його основі діятиме координаційний штаб для надання гуманітарної допомоги населенню.

Директор департаменту освіти та науки Одеської міськради Олена Буйневич звернулася до батьків учнів долучитися до захисту своєї землі та залишити допомогу у найближчій школі. Йдеться про продукти тривалого зберігання, консерви, каву, чай, білизну, посуд, антисептики. Наразі зголосилися допомогти батьки діток із приватних шкіл та дитсадків.

Волонтери – дорослі й малі

Місто Дніпро стояло у витоках українського спротиву російській агресії та волонтерського руху, починаючи з весни 2014 року. Тоді там діяли кілька великих волонтерських центрів, які опікувалися численними переселенцями з Донецької та Луганської областей та пораненими бійцями ЗСУ, яких доставляли для лікування з зони проведення антитерористичної операції. У Дніпра є досвід, який згодився зараз, після повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну.

Місто, точково обстріляне ворожими ракетами в перший день війни 24 лютого, наразі вільне, але готове до оборони й максимально згуртоване. У Дніпрі організовано ще більше волонтерських центрів, до яких долучаються тисячі й тисячі жителів.

До одного з волонтерських центрів, який після 2016 року відновив роботу, на минулих вихідних люди приходили з великими пакетами одягу, взуття, товарами гігієни, медичними матеріалами. За інформацією кореспондента УНІАН, який працював там, жителі також цікавилися, що ще потрібно купити, куди перерахувати кошти, чи потрібна фізична допомога. Через деякий час волонтери центру змушені були відповідати гостям, що тимчасово речі не приймаються, бо немає місця для їхнього розміщення. Три кімнати центру були завалені пакунками з речами для потреб евакуйованих із зони бойових дій мирних жителів та поранених захисників.

Знайомі з 2014 року волонтери зустрілися знов. Світлана, Таня з дочкою, Ілона. Подружжя Вадим та Іра вперше привели до волонтерського центру свого 16-річного сина Віталія, який у 2014 році був ще маленьким. Вони кілька годин сортували принесені дніпрянами речі та їжу.

Українці допомагають один одному не тільки в окремих регіонах. Так, члени територіальної оборони трьох західних областей – Івано-Франківської, Тернопільської та Львівської – вирушили на допомогу Києву, який марить завоювати президент РФ Володимир Путін.

І як би ситуація не складалася далі, єдність та братерство українців дорогого вартує.

Ірина Синельник, Лариса Козова, Раїса Юргель