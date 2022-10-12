Вибуховий пристрій було нібито закамуфльовано в рулони з будівельною поліетиленовою плівкою на 22 палетах і відправлено з Одеси в болгарське місто Русе.

Російська ФСБ звинуватила в організації вибухів на Кримському мосту главу української розвідки Кирила Буданова.

Про це йдеться в прес-релізі російської спецслужби.

Вибуховий пристрій було нібито закамуфльовано в рулони з будівельною поліетиленовою плівкою на 22 палетах загальною вагою 22770 кг і на початку серпня "відправлено з морського порту Одеси в болгарське місто Русе".

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До організації переправлення вантажу з Болгарії у грузинський порт Поті, а потім нібито до Вірменії, як стверджує ФСБ, були залучені громадяни України, Грузії та Вірменії.

Вантаж нібито розмитнили в Єревані, після чого відправили в Алаверді, де його підібрала московська фірма.

DAF перетнув КПП "Верхній Ларс" на російсько-грузинському кордоні і розвантажився на оптовій базі Армавіра Краснодарського краю.

7 жовтня "за сприяння українця і ще п'яти встановлених російських громадян" документи на вантаж знову були змінені, а одержувачем неіснуюча фірма в окупованому Криму.

У спецслужбі стверджують, що цього ж дня палети були завантажені у вантажний автомобіль громадянина Росії Юсубова Махіра, "який виїхав до Сімферополя, а 8 жовтня о 06:03 при проходженні по Кримському мосту був здійснений підрив".

Організатором вибуху на Кримському мосту ФСБ вважає главу розвідки України Кирила Буданова.

Вибухи на Кримському мосту - що відомо

Вранці 8 жовтня, стало відомо, що на залізничній гілці Кримського мосту виникла сильна пожежа.

Пізніше в РФ заявили, що на Кримському мосту після вибуху вантажівки спалахнув залізничний потяг з пальним. Згодом стало відомо, що зруйнована також частина дорожнього полотна мосту, якою їздять автомобілі.

Також повідомлялося про загибель в результаті події трьох осіб.

Джерело УНІАН у правоохоронних органах повідомило, що підрив Кримського мосту був спецоперацією СБУ. Офіційно у Службі безпеки цю інформацію поки не підтверджують.

Пошкодження Кримського мосту ускладнює постачання продовольства, пального та озброєння на тимчасово окупований півострів і південь України, а також перекидання мобілізованих росіян.

За інформацією російського пропагандистського інформагентства РИА "Новости", автомобільний рух частково зруйнованим в результаті вибухів і пожежі Кримським мостом було відновлено.

Раніше глава окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов заявляв, що рух автотранспорту Кримським мостом буде відкрито для легкових автомобілів і автобусів з повною процедурою огляду.

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