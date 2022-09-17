У селищі залишається проживати 270 жителів.

Звільнене від окупантів Високопілля у Херсонській області зруйноване на 80%.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич в Telegram.

"У селищі залишається проживати 270 жителів. Через постійні обстріли немає змоги ані відновлювати електро- та водопостачання, ані повернути до роботи лікарні, аптеки та магазини. Зараз обласна влада працює над тим, аби відновити світло, воду та опалення", - зазначив він. Відео дня

За словами Янушевича, вчора жителям Високопілля передали гуманітарну допомогу – харчові продукти та будівельні матеріали для відновлення житла.

Як писав УНІАН, 5 вересня українські військові опублікували перше відео зі звільненого від російських окупантів смт Високопілля Херсонської області - ЗСУ увійшли до нього напередодні, 4 вересня.

Нагадаємо, що 29 серпня у ЗСУ підтвердили початок контрнаступу сил на півдні. У перші дні захисникам вдалося посунути лінію фронту, констатували в британській розвідці.

Радник ОПУ Олексій Арестович заявив, що звільнення окупованих територій на півдні буде довгим і дуже важким процесом.

Як повідомляв УНІАН, вчора у мережі з'явилася інформація про те, що українські воїни звільнили селище Високопілля Херсонської області. Над селищною лікарнею замайорів український прапор.

Оперативні дані мапи сервісу Deep State свідчать про те, що цей населений пункт перебував вже у напівкільці сил ЗСУ.

Згодом терорист Ігор Стрілков-Гіркін підтвердив, що українські воїни звільнили Високопілля Херсонської області. За його словами, сталася "чутлива тактична невдача".

Як наголосив речник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров, після звільнення українськими військовими селища Високопілля Херсонської області російські окупанти активізували повітряну розвідку.

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