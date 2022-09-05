Українських військових зустріли місцеві жителі.

Українські військові опублікували перше відео зі звільненого від російських окупантів смт Високопілля Херсонської області - ЗСУ увійшли до нього напередодні, 4 вересня.

На оприлюднених кадрах видно пішу колону ЗСУ, що йде сільською дорогою, яку зустрічають місцеві жителі.

"Слава Україні! Дякуємо вам!", - звернулися селяни до військовослужбовців.

Відео дня

Нагадаємо, що 29 серпня у ЗСУ підтвердили початок контрнаступу сил на півдні. У перші дні захисникам вдалося посунути лінію фронту, констатували в британській розвідці.

Радник ОПУ Олексій Арестович заявив, що звільнення окупованих територій на півдні буде довгим і дуже важким процесом.

Як повідомляв УНІАН, вчора у мережі з'явилася інформація про те, що українські воїни звільнили селище Високопілля Херсонської області. Над селищною лікарнею замайорів український прапор.

Оперативні дані мапи сервісу Deep State свідчать про те, що цей населений пункт перебував вже у напівкільці сил ЗСУ.

Згодом терорист Ігор Стрілков-Гіркін підтвердив, що українські воїни звільнили Високопілля Херсонської області. За його словами, сталася "чутлива тактична невдача".

Як наголосив речник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров, після звільнення українськими військовими селища Високопілля Херсонської області російські окупанти активізували повітряну розвідку.

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