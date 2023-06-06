Анналена Бербок прокоментувала підрив дамби під час свого виступу в Сан-Паулу.

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок назвала Росію відповідальною за техногенну катастрофу, яка сталася на Каховській ГЕС.

Про це чиновниця заявила під час свого візиту в Сан-Паулу (Бразилія), пише Bild: "Є тільки один відповідальний за цю техногенну і екологічну катастрофу - злочинна і загарбницька війна Росії в Україні", - сказала вона.

За словами міністра, на наразі влада Німеччини співпрацює з Україною, країнами "Великої сімки" та МАГАТЕ для з'ясування обставин підриву ГЕС.

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Бербок підкреслила, що росіяни використовували цивільну дамбу як зброю проти України.

"Греблю Каховської ГЕС, цивільну дамбу поруч з атомною електростанцією, використовували як зброю, піддавши величезній небезпеці життя людей в цьому районі", - вказала вона.

Відзначимо, що за даними видання La Folha, Німеччина зацікавлена у співпраці з Бразилією в енергетичному питанні. Зокрема, літію. Також під час візиту міністр брала участь у заході "Демократія та діджиталізація".

Захід поклав провину за підрив Каховської ГЕС на Росію

Нагадаємо, що вранці 6 червня глава Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що шокований подією на Каховській ГЕС. Як відомо, вночі окупанти підірвали дамбу. Під загрозою затоплення приблизно 80 населених пунктів України. За даними ГУР, екоцид ворог здійснив за допомогою дистанційного керування, заклавши вибухівку.

Мішель пообіцяв, що росіяни дадуть відповідь за відповідний злочин і вказав, що обговорить це питання на червневому саміті ЄС.

Також про відповідальність РФ за воєнний злочин згадали в Британії. Аналітик з питань оборони Майкл Кларк вказав, що даний теракт вигідний лише Росії та відзначив, що вибух стався на російській стороні греблі, тим самим нівелювавши смішне звинувачення РФ про те, що Київ "сам себе" підірвав вночі.

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