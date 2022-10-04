Кремль отримує вигоду від підвищення "ядерної температури", вважає міністр оборони Литви.

Американський винахідник, мільярдер, очільник аерокосмічної компанії SpaceX Ілон Маск попався на "ядерну" вудку російської влади.

Кремль підвищив "ядерну температуру", це приносить дивіденди страху, а Маск попався на цю вудку, написав очільник Міноборони Литви Арвідас Анушаускас у своєму акаунті в Twitter.

"Після того як Путін (президент РФ Володимир Путін - Ред.) розмахував прапорами про ядерну зброю, у західних ЗМІ почала поширюватися дезінформація про нібито "конвої з ядерною зброєю". Цього немає, але підвищена Кремлем "ядерна температура" приносить дивіденди страху. Ілон Маск був першим, хто попався на цю вудку", - зазначив чиновник.

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Ядерні погрози РФ та "мирний план" Ілона Маска для України - це треба знати

Влада РФ вже не раз погрожувала, що застосує ядерну зброю, щоб домогтися бажаного щодо України.

Володимир Путін 21 вересня стверджував, що його держава може використати всі засоби у разі "виникнення загрози територіальній цілісності".

Варто зазначити, що російська сторона називає "своїми" захоплені українські території, а Київ активно займається деокупацією власної землі.

Наприкінці вересня американське видання The New York Times писало, що очільник РФ здатен використати тактичну ядерну зброю.

На початку жовтня Ілон Маск написав, що можливим, але малоймовірним результатом шикоромасштабного конфлікту між Україною та РФ є ядерна війна.

Мільярдер також запропонував такий "мирний план": відмова від захопленого Росією Криму, проведення повторних "виборів" на окупованих територіях України під наглядом ООН й позаблоковий статус України.

Пізніше радник керівника Офісу президента Володимира Зеленського Михайло Подоляк прокоментував ініціативи винахідника - запропонував варіант, за яким Україна звільняє свої території, зокрема, Крим.

На "мирний план" Маска відреагував Зеленський - опублікував опитування на тему, "Який Ілон Маск вам подобається більше?". Очільник держави запропонував два варіанти відповіді: "Той, що підтримує Україну" та "Той, що підтримує Росію".

Згодом мільярдер прокоментував слова президента України. Маск стверджував, що все ще дуже підтримує українську державу, "але переконаний, що масштабна ескалація війни завдасть великої шкоди Україні і, можливо, світу".

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