Поки немає доказів того, що РФ готує тактичну ядерну зброю.

Президент Росії Володимир Путін може застосувати тактичну ядерну зброю, але поки немає доказів того, що він переміщує цю зброю або готує такий удар.

Про це пише видання The New York Times.

На думку представників з адміністрації США, Путін може застосувати ядерну зброю в ході демонстраційного вибуху над Чорним морем, Північним Льодовитим океаном або на території України.

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Експерти вважають, що навряд чи президент РФ зважиться на це, враховуючи реакцію з боку Заходу і союзників Москви, таких як Китай та Індія. Останні озвучили свою найжорсткішу критику щодо застосування ядерної зброї російським диктатором.

Ядерні загрози Путіна: що відомо

21 вересня президент РФ Володимир Путін, говорячи про ядерну зброю, заявив, що застосує всі наявні засоби у разі нібито появи загрози територіальній цілісності РФ.

Шантаж РФ продовжився 25 вересня, коли міністр закордонних справ держави-агресора Сергій Лавров заявив про поширення ядерної доктрини на території, які Росія хоче анексувати за результатами фейкових "референдумів".

Щгодом США попередили Росію про "катастрофічні наслідки" у разі застосування ядерної зброї по Україні.

Володимир Зеленський заявив, що ядерні загрози президента Росії Володимира Путіна - це не блеф, а перші кроки подібного шантажу. На його переконання, світ зараз стримує главу держави-агресора і повинен продовжувати тиснути на нього, не дозволяючи використовувати схожу риторику.