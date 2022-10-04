Маск уточнив, що виступає проти проти "масштабної ескалації" у війні Росії проти України.

Американський мільярдер, засновник компанії SpaceX Ілон Маск заявив, що і далі підтримує Україну, але проти "масштабної ескалації" у війні Росії проти України.

Про це він написав у себе в "Твіттері".

"Я все ще дуже підтримую Україну, але переконаний, що масштабна ескалація війни завдасть великої шкоди Україні і, можливо, світу", - написав Маск у відповідь на повідомлення президента України Володимира Зеленського.

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Маск про війну в Україні

3 вересня американський підприємець Ілон Маск опублікував у Twitter "мирний план", який нібито має допомогти закінчити війну в Україні.

На думку Маска, військову агресію Росії зупинить: проведення повторних "виборів" на окупованих територіях України під наглядом ООН; відмова від окупованого Криму на користь Росії; забезпечення водопостачання Криму;нейтральний статус для України.

Також назвав входження Криму до складу України "помилкою Хрущова".

На твіт Маска відповіли не тільки обурені користувачі мережі, але і президент України Володимир Зеленський, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, а також президент Литви Гітанас Науседа.

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