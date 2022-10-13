Також приватна ізраїльська фірма надає Україні супутникові зображення позицій російських військ.

Ізраїль надає Україні базові дані розвідки про іранські безпілотники, які Росія почала використовувати на полі бою.

Про це пише The New York Times із посиланням на високопоставленого українського чиновника.

Також він зазначив, що приватна ізраїльська фірма надає Україні супутникові зображення позицій російських військ.

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NYT зазначає, що раніше Україна також просила Ізраїль про надання систем протиповітряної оборони, враховуючи успіх "Залізного купола" цієї країни, а також далекобійного ЗРК "Барак 8". Проте Ізраїль поки що відмовлявся, не бажаючи провокувати Росію на перешкоджання ізраїльським авіаударам у Сирії, де Росія має військову присутність.

Війна в Україні: допомога від Ізраїлю

Нагадаємо, раніше видання Axios повідомляло, що Україна просила Ізраїль поділитися розвідданими про будь-яку підтримку, яку Іран надає російським військовим у війні. Україна хоче створити "діалоговий канал" з Ізраїлем щодо обміну розвідданими та координації позиції.

За словами ізраїльських офіційних осіб, Київ сподівається на чітку позицію Ізраїлю щодо війни, чого країна тривалий час уникала через власні зв'язки з Росією.

У вересні видання Times of Israel повідомляло, що ізраїльська компанія продала Польщі системи з протидії іранським Shahed-136, щоби таким чином передати їх українським військовим. Згідно зі звітом, Міноборони Ізраїлю розуміло, що кінцевим користувачем систем буде Україна, але вирішило не втручатися.

Іранські дрони-камікадзе - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у середині серпня стало відомо, що Іран продав Росії тисячу своїх безпілотників.

13 вересня управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомило, що українські військові вперше збили іранський ударний дрон Shahed 136 (Шахид-136). Безпілотника було збито поблизу Куп'янська Харківської області.

23 вересня ворог атакував Одесу дронами-камікадзе з Чорного моря. Два дрони зруйнували адмінбудівлю в припортовій зоні, загинули дві людини. В той же день було збито 5 іранських дронів, якими ворог намагався атакувати Одесу.

Того ж дня на півдні України збили багатоцільовий ударний безпілотник іранського виробництва Mohajer-6 (Мохаджер-6), призначений для проведення розвідки.

МЗС України за дорученням президента вирішило позбавити посла Ірану акредитації, а також суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу Посольства Ірану в Києві у відповідь на продаж Росії ударних безпілотних апаратів.

Однак Іран спростував звинувачення України у продажі Росії дронів-камікадзе і заявив про "вплив третіх країн". Також там заявили, що "шкодують" про погіршення дипломатичних стосунків між Іраном і Україною. МЗС Ірану порадив Уряду України "уникати впливу третіх країн, які прагнуть зруйнувати стосунки між двома країнами".

У відповідь на це в МЗС України заявили, що єдина "третя сторона" - безпілотники Ірану на службі російської армії, які Україна вже безпосередньо збиває у своєму небі. МЗС наголосило, що Тегеран несе повну відповідальність за руйнування відносин з Україною.

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