Йдеться про деталі, які не виробляються ані в Ірані, ані в Росії.

У безпілотних літальних апаратах "Shahed" знайшли запчастини з країн, які є партнерами України.

Про це розповів секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі інформаційного телемарафону, коментуючи інформацію про те, що деякі країни допомогають РФ не лише обходити санкції, а й нарощувати виробництво ракет та дронів.

Він зазначив, що необхідно розібратися, як Росія, перебуваючи під санкціями, використовує запчастини країн, які є дуже дружніми до України, її партнерами.

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"Це не перший такий випадок. Ми розуміємо, з чого складаються ті чи інші компоненти "Shahed". Ми маємо в наявності майже цілий "Shahed". Так сталося, що приземлили неодноразово наші військові цю мерзоту залізну, яка несе смерть нашим громадянам. Розібрали, і, на жаль, виявили там частини, які не виробляються ані в Ірані, ані в Росії", - розповів Данілов.

Водночас секретар РНБО відзначив, що запчастини виробництва 2019-2021 років могли закупити заздалегідь, ще під час підготовки до повномасштабної війни.

"Але це не знімає певних процесів, які знаходяться на контролі і доповідалися на засіданні Ставки сьогодні", - підкреслив він.

Росії допомогають обходити санкції: що відомо

Сьогодні президент України Володимир Зеленський заявив, що втомився боротися з країнами, які допомогають РФ обходити санкції, тому хоче винести обговорення цієї проблеми у публічну площину.

За його словами, деякі держави дають можливість країні-агресору виробляти більше ракет.

Водночас видання POLITICO повідомляло, що Європейський Союз може пом'якшити покарання для країн, які допомогают РФ обходити санкції, у наступному санкційному пакеті.

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