Окупанти запускають "Шахеди", щоб виснажити і знайти українські засоби ППО.

Російські окупанти почали застосовувати під час атак по Україні рекордно багато дронів-камікадзе. Наразі ворог отримує достатньо БПЛА від Ірану, щоб зробити бомбардування щоденним, розповів в ефірі інформаційного телемарафону речник командування Повітряних сил Україні Юрій Ігнат.

"Шахеди" запускають настільки часто зараз, що тут і не зрозумієш чи вони виявляють, чи вони виснажують ППО. Це комплексно: окупанти і виявляють, щоб зрозуміти де і як ми знищуємо ці повітряні цілі, ну і зрозуміло, що виснажують ППО", – розповів він.

Ігнат зауважив, що Росія зараз отримує від Ірану достатню кількість БПЛА, щоб пуски "Шахедів" стали фактично щоденними.

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На тлі виснаження запасів озброєння російські окупанти були змушені звертатися до інших країн з проханнями про військову допомогу. Ворог, зокрема, налагодив співпрацю з Іраном, від якого отримав понад тисячу дронів-камікадзе, які активно застосовує під час атак по Україні.

До 24 травня ворог вже застосував понад 1100 таких дронів, більшість (майже 900) було збито. Впродовж останніх днів російські окупанти почали активніше застосовувати цей тип озброєння проти України, передусім – в атаках по українській столиці. 28 травня відбулася наймасштабніша атака дронами – ворог використав 54 БПЛА.

Тегеран заперечував надання росіянам ударних дронів власного виробництва, але був змушений визнати факт надання військової допомоги.

При цьому Іран продовжує стверджувати, що дрони нібито було передано до повномасштабного вторгнення росіян до України.

Україна неодноразово закликала Іран припинити військову допомогу агресору, однак Тегеран у відповідь тільки звинувачує Київ у поширенні "антиіранської пропаганди".

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