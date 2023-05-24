Президент України Володимир Зеленський звернувся до іранців із запитанням, для чого їм бути співучасниками російського терору та чому вони "на боці держави-зла". Про це він сказав у своєму відеозверненні.
Говорячи про одне зі знарядь російського терору – іранські "Шахеди", Зеленський зауважив, що станом на сьогодні на рахунку українських воїнів майже 900 таких збитих дронів.
"Загалом же проти України було застосовано близько 1 тис. 160 "Шахедів". Більшість – збиваємо. І постійно шукаємо інструменти, щоб зробити кількість збиття іранських дронів повною", - зауважив він.
Президент України, зважаючи на те, що такі удари відбуваються постійно, звернувся безпосередньо до народу Ірану: до суспільства, до улемів, до кожної іранської родини та до тих людей, які здатні впливати на державні рішення в Ірані.
"Просте запитання: а для чого вам бути співучасниками російського терору? Чому ви на боці держави-зла? Світ же бачить, що відбувається, і ви всі в Ірані бачите. Підтримку зла неможливо заперечувати", - сказав Зеленський.
Він зауважив, що хоч українці й навчилися збивати більшість іранських дронів-камікадзе, які ця країна передає Росії, але все ж таки є й влучання.
"Коли іранський дрон вбиває вагітну українську дівчину разом з її чоловіком у них вдома, то для чого це вам, матері й батьки в Ірані? Коли ваш "Шахед" б’є по гуртожитку з нашими студентами, люди гинуть, починається пожежа, на місце прибувають рятувальники, і за кілька хвилин б’є другий "Шахед", забираючи життя уже тих, хто рятував життя інших… Для чого такі цинічні вбивства Ірану?", - запитав президент.
Зеленський зауважив, що це відбувається руками Росії, але все ж іранською зброєю.
"Що від цього отримуєте ви, люди в Тегерані, або в Ширазі, або Саккезі, або в будь-якому іншому місті вашої країни? На жаль, іще більшу ізоляцію від світу, іще більші проблеми… Я впевнений, ви маєте бути на іншому боці історії – не зі злом", - сказав він.
Президент України підкреслив, що Росія почала цю війну заради поневолення: це війна колонізатора проти сусідньої нації.
"Росія навіть краде людей, наших дітей! Тисячі й тисяч. Лише абсолютне зло може красти дітей іншого народу", - наголосив Зеленський.
Він додав, що йдучи проти українців, російські окупанти знищують усі інші національні спільноти, які століттями живуть на землі України.
"Тому підтвердження – спалені росіянами села греків-християн та системні репресії Росії проти кримськотатарського народу – нашої української мусульманської спільноти. Люди Ірану могли б жити зовсім інакше, якби вас не ставили на один бік із таким злом, як російська агресія", - підкреслив глава держави.
Зеленський зауважив, що іранські "Шахеди", які щоночі тероризують Україну, означають лише те, що "людей Ірану штовхають ще глибше і глибше на темну сторону історії".
Російські атаки із застосуванням іранських "шахедів"
23 травня у Командуванні Повітряних сил Збройних сил України заявили, що українські сили протиповітряної оборони вночі знищили шість ударних безпілотних літальних апаратів "Shahed-136/131".