За його словами, з близько 1 тисячі 160 "шахедів" українськими військами було збито майже 900.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до іранців із запитанням, для чого їм бути співучасниками російського терору та чому вони "на боці держави-зла". Про це він сказав у своєму відеозверненні.

Говорячи про одне зі знарядь російського терору – іранські "Шахеди", Зеленський зауважив, що станом на сьогодні на рахунку українських воїнів майже 900 таких збитих дронів.

"Загалом же проти України було застосовано близько 1 тис. 160 "Шахедів". Більшість – збиваємо. І постійно шукаємо інструменти, щоб зробити кількість збиття іранських дронів повною", - зауважив він.

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Президент України, зважаючи на те, що такі удари відбуваються постійно, звернувся безпосередньо до народу Ірану: до суспільства, до улемів, до кожної іранської родини та до тих людей, які здатні впливати на державні рішення в Ірані.

"Просте запитання: а для чого вам бути співучасниками російського терору? Чому ви на боці держави-зла? Світ же бачить, що відбувається, і ви всі в Ірані бачите. Підтримку зла неможливо заперечувати", - сказав Зеленський.

Він зауважив, що хоч українці й навчилися збивати більшість іранських дронів-камікадзе, які ця країна передає Росії, але все ж таки є й влучання.

"Коли іранський дрон вбиває вагітну українську дівчину разом з її чоловіком у них вдома, то для чого це вам, матері й батьки в Ірані? Коли ваш "Шахед" б’є по гуртожитку з нашими студентами, люди гинуть, починається пожежа, на місце прибувають рятувальники, і за кілька хвилин б’є другий "Шахед", забираючи життя уже тих, хто рятував життя інших… Для чого такі цинічні вбивства Ірану?", - запитав президент.

Зеленський зауважив, що це відбувається руками Росії, але все ж іранською зброєю.

"Що від цього отримуєте ви, люди в Тегерані, або в Ширазі, або Саккезі, або в будь-якому іншому місті вашої країни? На жаль, іще більшу ізоляцію від світу, іще більші проблеми… Я впевнений, ви маєте бути на іншому боці історії – не зі злом", - сказав він.

Президент України підкреслив, що Росія почала цю війну заради поневолення: це війна колонізатора проти сусідньої нації.

"Росія навіть краде людей, наших дітей! Тисячі й тисяч. Лише абсолютне зло може красти дітей іншого народу", - наголосив Зеленський.

Він додав, що йдучи проти українців, російські окупанти знищують усі інші національні спільноти, які століттями живуть на землі України.

"Тому підтвердження – спалені росіянами села греків-християн та системні репресії Росії проти кримськотатарського народу – нашої української мусульманської спільноти. Люди Ірану могли б жити зовсім інакше, якби вас не ставили на один бік із таким злом, як російська агресія", - підкреслив глава держави.

Зеленський зауважив, що іранські "Шахеди", які щоночі тероризують Україну, означають лише те, що "людей Ірану штовхають ще глибше і глибше на темну сторону історії".

Російські атаки із застосуванням іранських "шахедів"

23 травня у Командуванні Повітряних сил Збройних сил України заявили, що українські сили протиповітряної оборони вночі знищили шість ударних безпілотних літальних апаратів "Shahed-136/131".