В Україні збили іранський безпілотник, в якому виявили китайську запчастину, створену в січні 2023 року.

В одному зі збитих у квітні в Україні іранських дронів-камікадзе виявили деталь, яка, мабуть, була виготовлена в Китаї у січні 2023 року. Це доводить, що Пекін допомагає Тегерану з програмою безпілотників.

Видання The Wall Street Journal пише, що коли цієї весни західні дослідники вивчали іранський безпілотник, збитий над Україною, вони сказали, що зробили важливе відкриття: цього року була виготовлена одна з деталей китайського виробництва.

Викриття показує, що Китай продовжує постачати Ірану будівельні блоки для програми безпілотних літальних апаратів, попри тиск з боку США, що зростає, з метою перекрити глобальний ланцюжок поставок. І це демонструє, як швидко Іран може допомогти Росії в її війні проти України, йому потрібно всього три місяці, щоб зробити і поставити Москві зброю, яка тероризує цивільне населення України.

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Слідчі заявили, що іранський безпілотник, збитий українськими військами в квітні, містив перетворювач напруги, який, мабуть, був виготовлений в Китаї в середині січня. Це перший випадок, коли деталь, виготовлена в 2023 році, була виявлена в безпілотниках дослідниками з Conflict Armament Research, британської групи, яка відстежує глобальні ланцюги поставок зброї.

Це відкриття показує, наскільки швидко Іран може створювати і поставляти безпілотники в Росію. Китайська частина була виготовлена в січні, відправлена в Іран, встановлена, потім відправлена в Росію і використана проти України в квітні.

Війна на Україні створила навантаження на глобальні поставки зброї. США та їхні союзники, які підтримують Україну, щосили намагалися забезпечити Київ величезним запасом військової вогневої потужності, яка необхідна йому для боротьби з російськими військами.

У 2022 році Росія звернулася до Ірану, щоб задовольнити свої потреби в зброї для війни проти України, і використання нею іранських безпілотників є найбільш далекосяжним прикладом поглиблення військового співробітництва між двома країнами. За даними українських військових, Росія запустила понад 700 безпілотників для ураження електростанцій, міст та військових об'єктів.

Хоча Україна заявляє, що їй вдалося значною мірою нейтралізувати загрозу безпілотників, постійне використання дронів створює навантаження на протиповітряну оборону країни.

Минулого місяця адміністрація Байдена заявила, що Росія вичерпала свої запаси іранських безпілотників і що Москва попросила Тегеран надіслати ще. Минулого тижня Білий дім заявив, що Іран нещодавно відправив до Росії сотні безпілотників на кораблях, що прямують через Каспійське море.

Знаходження китайської запчастини 2023 року проливає світло на проблеми, з якими стикаються США та їхні союзники, намагаючись зупинити потік деталей з усього світу на іранські заводи безпілотників. Китайська запчастина 2023 року, виявлена групою в практично неушкодженому V-подібному безпілотнику, відомому як Shahed-136, знаходилася в навігаційній системі.

Глобальні санкції, покликані зупинити потік запчастин до Ірану, мали скромний вплив. І націлювання на такі речі, як перетворювачі напруги, які широко використовуються в комерційній електроніці, є складною проблемою.

Згідно зі звітами ООН, в яких задокументована робота Тегерана з постачання бойовикам-хуситам в Ємені безпілотників в останні роки, Китай і Гонконг вже давно використовуються в якості центрів розподілу іранського виробництва безпілотників. Китайські компанії також відіграють все важливішу роль у наданні допомоги Ірану, згідно з некомерційною організацією Wisconsin Project on Nuclear Arms Control

Вивчення безпілотника, збитого над Україною, виявило явні ознаки того, що він був виготовлений Іраном, сказав Деміен Сплітерс, заступник директора з операцій Conflict Armament Research, який вивчав цю зброю в Україні на початку 2023 року. Дрон був оснащений двигуном іранського виробництва, виробленим компанією, що неодноразово потрапляла під санкції США та їх союзників.

Іранські дрони-камікадзе Shahed - запчастини з усього світу

30 жовтня 2022 року в одному зі збитих бепілотників виявили деталь українського виробництва, але більша частина запчастин дрона була вироблена в США.

2 червня 2023 року секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що в БПЛА Shahed знайшли запчастини з країн-партнерів України.

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