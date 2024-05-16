Вчора "Іскандером" окупанти вдарили по Миколаєву.

На сьогодні найбільшою загрозою залишається застосування Росією оперативно-тактичних ракетних комплексів такі як "Іскандер" або берегові ракетні комплекси "Бал" і "Бастіон". Про це сказав речник Сил оборони Півдня України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

За його словами, з ними складніше, тому що це мобільні платформи і їх можна швидко перемістити.

"Проте вдень вони рідко вдаються до подібної тактики. Хоча якраз вчора по Миколаєву вони били "Іскандером", внаслідок чого в нас 6 цивільних постраждалих".

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Він зазначив, що завжди треба бути готовими до можливості масштабного обстрілу Росією території України. "Завжди треба вважати, що вони в готовності до нанесення, але є нюанси. Щоб застосувати морські носії крилатих ракет їх треба вивести в море", - сказав Плетенчук.

За його словами, ворог не хоче ризикувати й далі кораблями, які можуть бути знищені, тому використовує підводні човни, але й їх помітно, коли вони виходять в море. При цьому нагадав про втрату Росією судна "Комуна, який, по суті, єдиний ці човни й обслуговував. "Перспектива тут у них не дуже приємна, тому що це напряму було пов’язано з їх боєготовністю", - додав Плетенчук .

Керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що вчора, 15 травня, близько 11:35 місто зазнало ракетної атаки. "Внаслідок влучання у об’єкт цивільної інфраструктури відбулась пожежа, яку оперативно ліквідували співробітники ДСНС. Також вибуховою хвилею пошкоджені вікна, дах та фасад багатоповерхового будинку, магазину, автосалонів та приватні автомобілі. Поранень зазнали шестеро людей – медична допомога надана амбулаторно", - повідомив він.

Удар по Україні 15 травня - деталі

Як повідомляв УНІАН, вчора, 15 травня, окупанти вдарили по чотирьох обласних центрах : Дніпру, Миколаєву, Херсону і Харків.

Зокрема, ворог атакував Дніпро. Пошкоджено інфраструктуру, були загиблі і поранені.

За даними Херсонської ОВА, 15 травня російські терористи атакували Херсон з авіації – влучання сталося по Центральному району міста. Пошкоджено житлові будинки та освітній заклад. Було багато постраждалих.

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