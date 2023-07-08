Захарова заявила, що передача Україні касетних боєприпасів - це прояв "антиросійського курсу США".

На тлі заяви США про готовність передати Україні касетні боєприпаси для захисту від Росії, прес-секретар Міністерства закордонних справ агресора Марія Захарова заявила, що дане рішення - це "антиросійський курс США".

Як йдеться в коментарі Захарової, опублікованому на сайті МЗС РФ, "Москва вважає, що рішення Вашингтона надати Києву касетні боєприпаси – ще один кричущий прояв агресивного антиросійського курсу США", який перетворить їх на "фактично співучасника в мінуванні території".

"Йдеться про цинічну спробу продовжити агонію нинішньої української влади, не рахуючись з жертвами серед цивільного населення", - йдеться в заяві Захаров.

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Прес-секретар МЗС агресора заявила, що надання Україні касетних боєприпасів "жодним чином не вплине на хід" загарбницької війни Росії, зазначивши при цьому, що відбувається "втягування США" в бойові дії.

"Постійне розширення військових поставок, покликане, за задумом американської адміністрації, максимально "підняти ставки" в конфлікті, означає все більш глибоке втягування США і їх сателітів в бойові дії", – додала Захарова.

"Передача касетних боєприпасів - жест відчаю і свідчення безсилля...чергова "диво-зброя", на яку роблять ставку у Вашингтоні та Києві, не замислюючись про тяжкі наслідки, ніяк не вплине на хід спеціальної військової операції, цілі і завдання якої будуть повністю виконані", - заявила прес-секретар МЗС агресора.

При цьому вона не згадала, що російські війська з самого початку повномасштабного вторгнення активно використовують касетні боєприпаси, вже завдавши значної шкоди цивільному населенню та територіям України.

Касетні боєприпаси для України

7 березня 2023 року стало відомо про те, що Україна просить у США касетні боєприпаси для скидання з дронів.

6 липня 2023 року з'явилася інформація про те, що США протягом тижня можуть ухвалити рішення про те, чи схвалювати поставку касетних боєприпасів Україні.

7 липня ЗМІ писали про те, що президент США Джо Байден схвалив надання Україні касетних боєприпасів.

7 липня 2023 року Німеччина виступила проти відправки касетних боєприпасів Україні. Слідом за Німеччиною ще дві країни виступили проти передачі Україні касетних боєприпасів.

Колишній президент Росії Дмитро Медведєв обізвав президента США Джо Байдена "сонним маразматиком" та виклав свою версію того, чому Білий дім схвалив поставку Україні нового виду озброєнь.

8 липня 2023 року з'явилася неадекватна реакція "ДНР" на інформацію про те, що Україна отримає касетні боєприпаси. Гауляйтер Денис Пушилін "навісив" на американського лідера Джо Байдена"військові злочини".

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