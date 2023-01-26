За попередніми даними, внаслідок атаки агресора в регіоні постраждалих немає.

Уламки ворожих російських ракет були виявлені на території кількох районів Київської області.

Про це повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов. За попередніми даними, внаслідок атаки агресора постраждалих немає.

За словами Нєбитова, наразі поліцейські проводять огляд місця події та фіксують наслідки ворожих обстрілів.

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"Закликаю громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, від цього залежить ваше здоров'я і життя", - наголосив керівник поліції області.

Масована ракетна атака 26 січня

Як повідомляв УНІАН, наразі по всій країні оголошена повітряна тривога через чергову масовану ракетну атаку з боку Росії.

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що ворог випустив у напрямку Києва понад 15 крилатих ракет, усі були збиті протиповітряною обороною.

На Вінниччині зафіксовано влучання ворожих ракет, ніхто не постраждав. Також відомо про пошкодження двох об'єктів критичної енергетичної інфраструктури Одеської області.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи, які пролунали в Дніпровському районі Києва. Згодом Кличко додав, що внаслідок влучання частини ракети в нежитлову забудову в Голосіївському районі Києва одна людина загинула, а двох - поранено.

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