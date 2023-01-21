Держава хоче отримати натомість німецькі Leopard.

Кіпр згоден відправити в Україну свої танки Т-80У радянського виробництва, але тільки в обмін на німецькі Leopard. На озброєнні держави є 82 одиниці згаданої техніки.

Такою інформацією поділився портал Army Recognition з посиланням на власні джерела. Як повідомили журналісти, навесні уряд США просив Кіпр відправити в Україну радянську техніку зі свого запасу. Мова про зенітно-ракетні комплекси C-300 і ТОР-М1, БМП-3, винищувачі Мі-35, гвинтокрили і танки Т-80У. Щодо останніх Кіпр повідомив німецькому уряду, що згоден на поставки, але натомість хоче отримати Leopard 2. Офіційний Берлін поки не дав свою відповідь.

Кіпр хоче, щоб німецькі танки надійшли з дружньої Греції, яка має на озброєнні 170 одиниць Leopard 2А і 183 — Leopard 2A4GR. Всі вони були випущені в 1980-х роках і зараз знаходяться на модернізації. Афіни, в свою чергу, бажають роздобути більш нові моделі Leopard замість поставок Кіпру, щоб зберегти обсяги свого арсеналу на тлі загострення відносин з Туреччиною.

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На озброєнні Нікосії є 82 танка Т-80У. Це покращена варіація Т-80 з модернізованою вежею, динамічним захистом "Контакт-5" і протитанковим комплексом 9М119 "Свир" на борту.

Поставки танків в Україну: остання інформація

Британія 15 січня оголосила, що передасть для ЗСУ ескадрон танків Challenger 2. Це 14 одиниць згаданої техніки, навчання на якій розпочнеться найближчим часом. Challenger 2 стануть першими важкими танками західного зразка на озброєнні ЗСУ.

На засіданні країн-союзників України у форматі "Рамштайн" 20 січня не прийняли рішення про постачання німецьких Leopard. Однак наші бійці проходитимуть навчання на цих танках, що в Міноборони України вважають "проривом".

Як повідомив речник уряду Німеччини, у Берліні дозволили Польщі відправити Leopard в Україну.

Раніше ЗМІ повідомили, що Чехія і Словаччина готові відправити свої німецькі танки для ЗСУ. Однак у Празі цю інформацію вже спростували.

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