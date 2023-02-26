Китаю є чим допомогти агресору, але такий крок буде чреватий серйозними санкціями.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну вже очевидно, що у Китаю є можливості допомогти агресору, однак поки не ясно, чи піде Китай на це.

Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Чим з озброєнь може допомогти Китай Росії? Насправді багато чим і навіть не просто "багато", а набагато більше ніж багато чим. А все тому, що практично весь ВПК Китаю будувався на створенні власних озброєнь копіюючи радянські зразки, що створило масу реплік", - зазначив експерт.

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"Якщо ми говоримо, наприклад, про артилерію, то у Китаю є понад 2 000 буксируваних гаубиць PL-66 калібру 152-мм, які є копією Д-20. Близько 3 300 122-мм PL-96 - копія Д-30. А скільки до них снарядів? З урахуванням потреб і запасливості Китаю ми можемо собі тільки уявити. Далі... РСЗВ? PHZ-89 / PHL-81/90 є копіями 122-мм БМ-21 "Град". PHL-03 - аналог 300-мм БМ-30 "Смерч". Відповідно і сумісність боєприпасів. Продовжувати можу ще довго, адже сумісних позицій по великій номенклатурі предостатньо, з чого можна зробити досить негативний висновок, або...?",- заявив Коваленко

Він також зазначив, що Китаю є чим допомогти агресору, проте такий крок буде чреватий для Китаю серйозними санкціями.

"Китаю і справді є чим допомогти Росії, але чи стане? Сенс? Щоб країна, економіка якої заснована на експорті, була тут же обкладена санкціями? Щоб тендітна економічна стабільність КНР, що представляє собою мильну бульбашку, здригнулася? Так, здається, що економічно Китай набрав вагу, але це обман – економіка КНР це велика мильна бульбашка. Економічна криза КНР 2016 і 2018 років, про які багато хто не чув тому прямий доказ", - заявив експерт.

"Нагадаю як в 2018 за час торгової війни США і КНР китайський юань опустився в ціні на 6,8%, досягнувши свого мінімального значення з грудня 2017, що став наслідком затяжної економічної кризи 2016, коли падіння було максимальним з часів девальвації юаня в серпні 2015. Індекс китайських цінних паперів Shaghai Composite завдяки торговельній війні США і КНР впав в ціні на 20%, що викликало відтік інвестицій. В цілому Фондовий ринок КНР втратив трильйон доларів капіталізації. Для залучення інвестицій Держ-Комітет з розвитку і реформи і Мін-комерції КНР пішли на безпрецедентний крок, що дозволяє іноземним компаніям в ряді галузей КНР мати частку 51%, в той час як раніше верхньою планкою було 25%", - зазначив експерт.

При цьому він зазначив, що з 2018 по 2019 через торговельну війну з США Китай втратив понад трильйон доларів.

"А тому, який профіт Китаю від допомоги Росії, якщо за цю допомогу він може втратити трильйони, а придбати... Іран набуває технології, Су-35, в перспективі ЗРС С-400, ракетні технології. А Китаю - що? Технології Росії вже давно відстають від китайських. Території до Байкалу і так вже де-факто китайські, залишилося тільки референдум провести. А тому - профіту немає. З Китаю в Росію можуть і будуть йти дрони, подвійного призначення, мікросхеми і мікрочіпи, різного роду контрабанда, але крок у бік поставок боєприпасів і техніки для Китаю самогубний і якщо розсудливість у пекінської дипломатії переважає, то їх не буде", - зазначив експерт.

Війна в Україні та позиція Китаю

Протягом усього 2022 року в іноземній пресі з'являлися повідомлення про те, що Китай, ймовірно, допомагає Росії обходити західні санкції, поставляючи мікрочіпи та інші товари подвійного призначення.

У січні 2023 року з'явилася інформація про те, що Китай почав постачати Росії військові товари нелетального типу - бронежилети та каски.

У лютому 2023 року офіційні особи США вперше заговорили про плани Китаю почати поставки летальної зброї в Росію. Про неприпустимість таких поставок китайців попередив президент США Джо Байден, а також генсек НАТО Йенс Столтенберг. У Пекіні всі звинувачення заперечують.

26 лютого 2023 року стало відомо про те, що згідно з новими розвідданими США, влада Китаю розглядає можливість відправлення до Росії артилерії та боєприпасів для війни проти України.

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