Він нібито продовжить курс області "на входження до складу Російської Федерації".

Гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що повернувся на територію регіону для "виконання обов'язків" так званого "керівника" окупаційної адміністрації.

Інформація про це з'явилася в Telegram-каналі колаборанта і зрадника України.

"З 19 вересня 2022 року Володимир Сальдо перебуває на своєму робочому місці і повернувся до виконання обов'язків "голови адміністрації Херсонської області". Сергій Єлісєєв склав з себе повноваження "т. в. о. голови адміністрації" і повернувся до посади "голови уряду регіону", — сказано в повідомленні.

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Після повернення Сальдо заявив, що "продовжить курс Херсонщини на входження до складу Російської Федерації". Про контрнаступ ЗСУ на півдні в пості не згадується.

Нагадаємо, на початку серпня з'явилася інформація, що Сальдо ввели в медикаментозну кому, доставили в Крим, а звідти — спецбортом в Москву. Гауляйтера нібито госпіталізували у токсикологічній реанімації НДІ ім. Скліфосовського в Москві з діагнозом отруєння. Під підозрою перебували кухар і покоївка.

За даними ЗМІ, лікування колаборанта проходило в секретному режимі. Однак 13 вересня всю цю інформацію спростувало видання "Можемо пояснити" з посиланням на свої джерела. Сальдо прибрали з посади через крадіжки. А так як кошти надходили в Херсон з Москви готівкою, пред'явити звинувачення гауляйтеру напряму було неможливо.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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