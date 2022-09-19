Гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що повернувся на територію регіону для "виконання обов'язків" так званого "керівника" окупаційної адміністрації.
Інформація про це з'явилася в Telegram-каналі колаборанта і зрадника України.
"З 19 вересня 2022 року Володимир Сальдо перебуває на своєму робочому місці і повернувся до виконання обов'язків "голови адміністрації Херсонської області". Сергій Єлісєєв склав з себе повноваження "т. в. о. голови адміністрації" і повернувся до посади "голови уряду регіону", — сказано в повідомленні.
Після повернення Сальдо заявив, що "продовжить курс Херсонщини на входження до складу Російської Федерації". Про контрнаступ ЗСУ на півдні в пості не згадується.
Нагадаємо, на початку серпня з'явилася інформація, що Сальдо ввели в медикаментозну кому, доставили в Крим, а звідти — спецбортом в Москву. Гауляйтера нібито госпіталізували у токсикологічній реанімації НДІ ім. Скліфосовського в Москві з діагнозом отруєння. Під підозрою перебували кухар і покоївка.
За даними ЗМІ, лікування колаборанта проходило в секретному режимі. Однак 13 вересня всю цю інформацію спростувало видання "Можемо пояснити" з посиланням на свої джерела. Сальдо прибрали з посади через крадіжки. А так як кошти надходили в Херсон з Москви готівкою, пред'явити звинувачення гауляйтеру напряму було неможливо.
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