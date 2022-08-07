Наразі гауляйтер перебуває у реанімації. За ним стежать московські лікарі.

Херсонського гауляйтера Володимира Сальдо могли отруїти кухар та покоївка. У зрадника всі симптоми отруєння.

Про це пише російський Telegram-канал Baza з посиланням на джерела.

3 серпня Сальдо стало погано: помутніння свідомості, заніміння кінчиків пальців, знепритомнення. Це нібито сталося після прийому їжі, яку приготував новий кухар.

З'ясувалося, що кухаря (чоловік це чи жінка, достеменно невідомо) напередодні перед ймовірним отруєнням привела покоївка Сальдо.

Як пише канал, місцеві лікарі зробили зраднику кардіограму та КТ, виключивши інфаркт та інсульт, потім взяли сечу та кров на аналізи, опечатали їх та переправили разом із ним до кордону з Кримом. Там на Сальдо чекала машина швидкої допомоги. Його доправили до лікарні ім. Семашка у Сімферополі, де ввели у стан медикаментозної коми. Через деякий час Сальдо спецбортом доставили у Москву.

Зараз він лежить у токсикологічній реанімації з діагнозом – отруєння невідомою речовиною. Чим саме (можливо!) було отруєно Сальдо, покажуть результати аналізів, вони стануть відомі лікарям протягом кількох днів. А ось що виявила перевірка кухаря та покоївки, і чи є інші підозрювані (наприклад, серед охоронців), наразі невідомо", - пише канал.

Водночас, "заступник" зрадника Сальдо Кирило Стремоусов заперечує отруєння і медикаментозну кому у Сальдо. "Не було жодних спроб його вбити. Він постійно під охороною перебуває. Володимир Васильович у нормальному стані. Людина у віці. П'ять місяців нон-стоп під кулями та "Градами". Людина просто перевтомилася. Діагноз - втома", - заявив Стремоусов.

Раніше повідомлялося, що Володимир Сальдо раптово опинився в лікарні. Пізніше з'ясувалося, що колаборанта з Херсонщини відправили в сімферопольську лікарню.

Пізніше зраднику стало гірше, і його підключили до апарату штучного дихання і ввели у стан штучної коми. Лікарі нібито підозрювали, що Сальдо отруїли.

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