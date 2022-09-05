Вирішується питання щодо передачі арештованих активів в управління АРМА.

У Житомирській області накладено арешт на активи підприємства, кінцевим бенефіціаром якого є родина колишнього нардепа-зрадника, а нині – гауляйтера тимчасово окупованої Херсонщини Володимира Сальдо.

Як повідомила Служба безпеки України, діяльність бізнес-структури пов’язана із видобутком та обробкою граніту.

"Прибуток від її діяльності Сальдо спрямовував на фінансування дій, спрямованих на зміну меж території України, а також на ведення війни проти нашої держави", - зазначають в СБУ.

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Наразі вирішується питання щодо передачі арештованих активів в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Як повідомляв УНІАН, після окупації Херсона Володимир Сальдо був призначений російськими загарбниками так званим "головою" адміністрації Херсонської області.

Раніше ЗСУ підірвали склад окупантів у Херсоні, який знаходився у будівлі колаборанта Сальдо.

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