Зраднику вже знайшли заміну.

Зрадника Володимира Сальдо зняли з посади гауляйтера Херсонської області. На його місце поставлять іншу колаборантку.

Про це пише Телеграм-канал проекту "Можемо пояснити" з посиланням на джерело в російській владі, знайоме із ситуацією.

Навколо отруєння зрадника Сальдо ходить чимало чуток. Росіяни й самі плутаються у свідченнях.

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"Сальдо не був у комі, це прикриття. Він прокрався, після чого був фактично звільнений з посади "голови адміністрації Херсонської області", - стверджує джерело.

За даними співрозмовника каналу, офіційно звинувачення Сальдо пред'явити не можуть, оскільки "гроші в регіон надходять із Москви готівкою". Наступником Сальдо може стати його заступниця в окупаційній адміністрації Катерина Губарєва.

Як повідомляв УНІАН, 3 серпня стало відомо, що Сальдо стало погано. Після цього з'явилася інформація, що його нібито отруїли кухар та покоївка. Сальдо ввели в медикаментозну кому і доставили спецбортом до Москви, де він вже 17 днів перебуває в токсикореанімації інституту ім. Скліфосовського. Згодом стало відомо, що лікування гауляйтера окупованої Херсонщини проходить в режимі секретності і про його стан знає лише вузьке коло медиків.

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