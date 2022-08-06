Стан Сальдо залишається тяжким, з'ясували журналісти.

Зрадника України - "очільника" так званої "тимчасової адміністрації Херсонської області" Володимира Сальдо у суботу, 6 серпня, спецбортом доставили із захопленого РФ Криму в Москву.

Колаборант був у стані медикаментозної коми, повідомляє Telegram-канал Baza.

За його даними, у Москві Сальдо поклали в реанімацію токсикологічного відділення міського Науково-дослідного інституту швидкої допомоги імені М. Скліфосовського. На каналі зазначається, що зрадник залишався у тяжкому стані.

"У токсикологічну реанімацію потрапляють пацієнти, постраждалі від отруєнь різними хімічними речовинами. Сюди госпіталізують, коли потрібна екстрена детоксикація організму", - наголошується у повідомленні.

На каналі підкреслюється, що в НДІ є єдина в Москві хіміко-токсикологічна лабораторія з найбільш високоточним обладнанням, завдяки якому можна зрозуміти, якими речовинами отруїли людину.

Раніше повідомлялося, що Володимир Сальдо раптово опинився в лікарні. Пізніше з'ясувалося, що колаборанта з Херсонщини відправили в сімферопольську лікарню.

Пізніше зраднику стало гірше, і його підключили до апарату штучного дихання і ввели у стан штучної коми. Лікарі нібито підозрювали, що Сальдо отруїли.

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