Гауляйтера з Херсонської області перевезли у Крим, але вже готують до транспортування у Москву.

Гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо перебуває у стані медикаментозної коми в одній з лікарень Криму. Його транспортують у Москву спецбортом.

Про це пише російський Telegram-канал BAZA з посиланням на джерела.

Учора Сальдо тимчасової адміністрації переправили із Херсонської області до клініки у Криму. Сьогодні зраднику погіршало, його підключили до апарату ШВЛ і ввели в кому. За результатами консиліуму за участю московських та кримських лікарів ухвалили рішення про термінову госпіталізацію до Москви.

Тим часом в особистому Telegram-каналі Сальдо продовжують з'являтися публікації. В одному з недавніх постів від його імені повідомляється, що "погіршення самопочуття стало результатом ускладнення після перенесеного коронавірусу".

"Лікарі підозрюють, що "голову тимчасової адміністрації" Херсонської області могли отруїти. Його стан оцінюється як украй тяжкий", - пише BAZA.

Кров та сечу Сальдо терміново направили до токсикології на дослідження – лікарі вважають, що його отруїли. Результати аналізів крові зможуть прояснити, чи є в його організмі якась отрута, лише за кілька днів.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що херсонський зрадник Володимир Сальдо, який співпрацює з російськими окупантами, раптово ліг до лікарні.

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук припустив у Telegram, що Сальдо, ймовірно, просто злякався партизанів і російської ФСБ, "яка списує зрадників".

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