Колаборант і зрадник Сальдо вже 17 днів перебуває в токсикореанімації інституту імені Скліфосовського.

Лікування гауляйтера окупованої Херсонщини Володимира Сальдо проходить в режимі секретності. Про його стан знає лише вузьке коло медиків.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Baza.

Колаборант і зрадник Сальдо вже 17 днів перебуває в токсикореанімації інституту імені Скліфосовського: про його лікування знає лише вузьке коло лікарів.

За інформацією "Бази", Сальдо продовжує перебувати у важкому стані. Його отруєння ускладнилося тромбоемболією легеневої артерії (закупоркою артерій тромбами). Лікарі не приходять до нього під час загального обходу - щоденний огляд проводить директор Інституту.

Раніше повідомлялося, що Сальдо ввели в медикаментозну кому і доставили спецбортом до Москви. Спочатку медики підозрювали, що зраднику стало погано саме через вплив невідомої речовини, тому його і госпіталізували до токсикологічної реанімації НДІ ім. Скліфосовського в Москві. Там Сальдо знаходиться досі, хоча діагноз змінився.

Також була інформація, що Сальдо могли отруїти кухар і покоївка.

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