Експерт нагадав, що мета Путіна - створити єдине угруповання.

Після звільнення українськими військами Херсона, Білорусь може вдарити по Україні з півночі.

Такий прогноз в інтерв'ю УНІАН озвучив директор Інституту трансформації суспільства, політолог і економіст Олег Соскін.

"Я у 2014 році говорив, що це війна і вона триватиме 10 років. Вийшло, що перший етап війни тривав 8 років. Зараз почався другий етап. Треба розраховувати, що він теж буде тривати 10 років. У війну ще має вступити Білорусь. Тому що, коли піднімуться ставки, коли Україна звільнить Херсон, Путін накаже Лукашенку почати наносити удари по Україні з півночі", - зазначив Соскін.

Експерт нагадав, що мета Путіна - створити єдине угруповання.

"Латушко чітко сказав, що мета Путіна – створити єдине угруповання. І рішення про це ухвалено, про створення об'єднаних сил військових. Десь щоб було 120 тисяч осіб до кінця лютого 2023 року. У тому, що воно піде, навіть немає сумнівів. Але питання - куди піде це угруповання - в Польщу, Литву, Латвію - ось питання", - зазначив Соскін.

Разом з тим, експерт не виключає, що це угруповання буде в змозі воювати з НАТО.

"А як НАТО буде воювати з ними, ось зайде до них 120 тисяч, на територію Польщі, Литви та Латвії, як їх знищити? Якщо вони увійдуть у міста, як мурахи, як таргани, як сарана. Як їх знищити? Це ми готові до цього. Україна вже через все пройшла, вона може знищити. А якщо буде ця армія готуватися для того, щоб туди зайти? Це самогубство, але Путіну плювати", - заявив експерт.

Соскін також нагадав про виступ президента країни-агресора Путіна в Астані.

"Він знову виступав, в Астані, він знову говорив, що "найголовніша загроза - це золотий мільярд", що "НАТО воює проти Росії". Він перемкнув повністю кут напрямку атаки з України, тобто вже не Україна головна, а головні – це країни НАТО. Які все більше постачають зброї, завдяки яким Україна тримається. Тому треба прибрати головного "ворога", головного винуватця бід, які тепер лягли на Російську Федерацію. У нього була півторагодинна зустріч з Ердоганом в Астані. Головна тема була - створення газового хаба в Туреччині на кордоні з Європейським союзом. І Путін сказав, що Чорне море – це "найбезпечніше" місце, де можна створити такий хаб. Тоді ми задаємо собі питання, якщо Чорне море - безпечне, то де ж тоді буде небезпечне. Балтійське?",- заявив експерт

Соскін нагадав, що головні сили РФ сьогодні на Балтійському морі.

"Головні сили у нього сьогодні - на Балтійському морі, де у нього не пробитий шлях через Польщу чи Литву до Калінінградського анклаву. Я думаю, що Путін своїм хворим мозком думає зараз, як підняти рівень ескалації. Вони не живуть мозком. Там немає логіки. Не можна думати про їхні дії, керуючись раціональним логічним мисленням. Треба виходити з того, що це голодна маса, якій скажуть – "Ідіть грабуйте, ось перед вами – дуже заможна і відгодована територія, ви можете там поживитися, це ваша територія годування". Ось головний меседж, який їм буде дано, і я думаю зараз вже надсилається", - зазначив експерт.

Соскін також зазначив, що вихід з ладу "Північного потоку" та Кримського моста змінили план Путіна.

"Кримський міст зруйнований. А чому? Так він вже не потрібен, його функціональна приналежність вже відпала. "Північні потоки" не потрібні, а вони знаходяться в Балтійському морі. Раз не потрібні два цих найпотужніших логістичних проекти, значить план змінився. Значить буде щось інше. А інше що - знищення головного ворога - держав "золотого мільярда", як він їх називає", - заявив Соскін.

Участь Білорусі у війні проти України

З перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну Олександр Лукашенко надав Путіну територію Білорусі в якості військового полігону. Саме з боку Білорусі рушили перші танки окупантів на північ України.

Зараз російські окупанти використовують повітряний простір Білорусі для нанесення ракетних ударів по українських містах.

Білорусь ремонтує для окупантів розбиту військову техніку, служить "хабом" для перекидання техніки для посилення сил окупантів в Україні, а також дозволила розмістити у себе іранські дрони.

На думку аналітиків, загроза з боку Білорусі зберігатиметься до кінця року.

При цьому Міноборони Білорусі публікує фотографії та відео прибуття російських військових, яких населення Білорусі нібито зустрічає "хлібом-сіллю". Лукашенко звинуватив Україну в підготовці нападу на Білорусь і прийняв рішення про створення спільного з Росією угруповання військ.

Білоруські ЗМІ з посиланням на анонімні джерела повідомили, що Лукашенко ухвалив рішення про проведення прихованої мобілізації у Білорусі для доукомплектації бойових частин.

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